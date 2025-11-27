Vodiči, pripravte sa! Polícia pripomína víkendovú uzáveru diaľnice D2 pri Bratislave

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Diaľnica D2 bude od soboty (29. 11.) 22.00 h do nedele (30. 11.) do 5.00 h obojsmerne uzavretá. K uzavretiu príde v úseku za tunelom Sitina po križovatku Bory. Bratislavská polícia to pripomína na sociálnej sieti.
„Obchádzková trasa v smere z Malaciek bude viesť po ceste II/505 (križovatka Bory, Hodonínska, Lamačská, výjazd z ul. Janka Alexyho). Obchádzková trasa v smere z Bratislavy do Malaciek bude viesť po ceste II/505 (križovatka Dúbravka, Lamačská, Hodonínska, výjazd na D2 z križovatky Bory),“ ozrejmili policajti. Vodičov žiadajú o zhovievavosť a trpezlivosť.