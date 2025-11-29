Motoristi, pripravte sa na obmedzenia: Diaľničný úsek D1 bude počas víkendu uzavretý

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Polícia vodičom pripomína víkendovú uzáveru diaľnice D1 smerom do Bratislavy, a to v úseku od križovatky Bernolákovo po bratislavské Zlaté Piesky. Dopravné obmedzenia potrvajú od soboty od 10.00 h do nedele (30. 11.) do poobedňajších hodín. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Obchádzková trasa povedie po štátnej ceste II/127 a I/61 (Stará Senecká cesta). O uzávere úseku diaľnice informovala cez týždeň Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Ide o rozšírenie, modernizáciu a prepojenie diaľnice D1 s D4. Diaľnica bude podľa NDS uzatvorená v danom úseku len smerom do Bratislavy, v opačnom smere ostáva dopravný režim nezmenený. Obmedzenie je nevyhnutné na presmerovanie dopravy na rekonštruovanú diaľnicu.