Polícia upozorňuje na mimoriadnu uzáveru tunela Branisko

Na leteckej snímke východný portál diaľničného tunela Branisko na diaľnici D1 pri obci Široké. (Zdroj: TASR/Milan Kapusta, Getty Images)
BEHAROVCE - Polícia upozorňuje na blížiacu sa nočnú uzáveru tunela Branisko. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že dôvodom mimoriadneho obmedzenia je nadmerné znečistenie kamerového systému, vozovky a vodiacich čiar.
Uzávera potrvá od štvrtka od 23.00 h do piatka 28. novembra do 3.00 h. „Premávka bude počas uzávery odklonená na cestu I/18. Žiadame vodičov o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť,“ dodala polícia.