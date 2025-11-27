Taraba podáva podnet na GP za nekonanie jeho predchodcov pri Istrocheme

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR. Dôvodom je nekonanie ministra životného prostredia z Ódorovej vlády Progresívneho Slovenska aj ministra Budaja pri ochrane zdrojov pitnej vody a odstraňovaní environmentálnej záťaže v areáli bratislavského Istrochemu, napriek jasnému rozhodnutiu okresného úradu z roku 2016, že mali konať v mene štátu.
„Moji predchodcovia neurobili pri tejto najväčšej environmentálnej záťaži v strednej Európe ani základné kroky, ktoré boli určené okresným úradom, aby ochránili zdroje pitnej vody,“ zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia Taraba.
Podľa šéfa envirorezortu sú nekompetentné aktivity poslankyne Stohlovej za Progresívne Slovensko skôr zastieracím manévrom, aby odvrátila zodpovednosť od nominanta v Ódorovej vláde z Progresívneho Slovenska, ktorý nesie rovnakú zodpovednosť za to, že nechal ohrozovať zdroje podzemných vôd.
Envirorezort pod Tomášom Tarabom považuje odstraňovanie envirozáťaží za najvyššiu prioritu, prioritne sem patrí likvidácia najväčšej environmentálnej záťaže v strednej Európe, ktorá ohrozuje zdroje podzemných vôd aj celého Žitného ostrova, a to je areál bratislavskej Vrakune. Ministerstvo pod Tomášom Tarabom dokázalo vyčistiť areál Chemka Strážske od 150 ton PCB látok, čo sa nepodarilo za posledných 30 rokov nikomu.