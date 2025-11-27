Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

Taraba podáva podnet na GP za nekonanie jeho predchodcov pri Istrocheme

Tomáš Taraba
Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR. Dôvodom je nekonanie ministra životného prostredia z Ódorovej vlády Progresívneho Slovenska aj ministra Budaja pri ochrane zdrojov pitnej vody a odstraňovaní environmentálnej záťaže v areáli bratislavského Istrochemu, napriek jasnému rozhodnutiu okresného úradu z roku 2016, že mali konať v mene štátu.

„Moji predchodcovia neurobili pri tejto najväčšej environmentálnej záťaži v strednej Európe ani základné kroky, ktoré boli určené okresným úradom, aby ochránili zdroje pitnej vody,“ zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia Taraba.

Podľa šéfa envirorezortu sú nekompetentné aktivity poslankyne Stohlovej za Progresívne Slovensko skôr zastieracím manévrom, aby odvrátila zodpovednosť od nominanta v Ódorovej vláde z Progresívneho Slovenska, ktorý nesie rovnakú zodpovednosť za to, že nechal ohrozovať zdroje podzemných vôd.

archívne video

TK Roberta Fica a Tomáša Tarabu po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Envirorezort pod Tomášom Tarabom považuje odstraňovanie envirozáťaží za najvyššiu prioritu, prioritne sem patrí likvidácia najväčšej environmentálnej záťaže v strednej Európe, ktorá ohrozuje zdroje podzemných vôd aj celého Žitného ostrova, a to je areál bratislavskej Vrakune. Ministerstvo pod Tomášom Tarabom dokázalo vyčistiť areál Chemka Strážske od 150 ton PCB látok, čo sa nepodarilo za posledných 30 rokov nikomu.

Viac o téme: PodnetIstrochemTomáš TarabaGenerálna prokuratúra (GP) SR
