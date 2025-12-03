Vlastník areálu Istrochemu: Sanácia areálu Istrochem si vyžaduje odborný prístup, nie politiku

BRATISLAVA - Sanácia kontaminácie v areáli bývalého podniku Istrochem je predovšetkým odborný a environmentálny problém. Spoločnosť Istrochem reality, ktorá je vlastníkom a správcom dotknutých pozemkov, to uviedla v tlačovej správe, v ktorej zároveň odmieta politizáciu problému.
„Riešenie environmentálnej záťaže si vyžaduje racionálne a vecné riešenia, nie emotívnu rétoriku. Nekonanie z minulosti je nepochybne spojené s vážnymi dôsledkami, dôležité však je sústrediť sa na riešenie, a nie na politizáciu,“ uviedol hovorca spoločnosti Pavel Heřmanský.
Zdôraznil, že spoločnosť si splnila všetky záväzky vyplývajúce z privatizačnej zmluvy. „Potvrdili to viaceré kontroly orgánov štátnej správy, ktorým sme vždy poskytovali plnú súčinnosť,“ upozornil. Pripomenul, že podľa platnej slovenskej legislatívy je v súčasnosti zákonnou povinnosťou štátu zabezpečiť sanáciu daného územia, keďže nie je známy iný pôvodca kontaminácie. „Sme pripravení zodpovedne spolupracovať so štátom pri plnení povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona,“ dodal Heřmanský. Vyjadril presvedčenie o správnosti postupu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR pri riešení ekologickej záťaže, deklaroval zároveň aj záujem spoločnosti o dosiahnutie čo najefektívnejšieho, najrýchlejšieho a zároveň ekonomicky zodpovedného riešenia.
archívne video
Opozičné hnutie PS obvinilo na konci novembra konanie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v prípade návrhu sanácie envirozáťaže v Istrocheme v Bratislave. Avizovalo i podanie na Generálnu prokuratúru SR vo veci rozhodnutia okresného úradu, ktorým sa firma českého politika a podnikateľa Andreja Babiša zbavila zodpovednosti za envirozáťaž na pozemkoch bývalého podniku. Ministra Tomáša Tarabu (nominant SNS) PS tiež obvinilo z toho, že vychádza v ústrety záujmom oligarchov.
Taraba obvinenia odmietol. Upozornil na príslušnú legislatívu a rozhodnutia štátnych orgánov v danej veci. Minister tiež podal podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR pre nekonanie svojich predchodcov pri ochrane zdrojov pitnej vody a odstraňovaní envirozáťaže v areáli bratislavského Istrochemu.