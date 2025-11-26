Envirorezort podporil na severovýchode Slovenska projekty za 21 miliónov

VYŠNÝ ORLÍK - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba ohlásil počas výjazdového rokovania vlády SR vo Vyšnom Orlíku doposiaľ pridelené investície od októbra 2023 za približne 21 miliónov eur.
Pôjdu do projektov v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce, ktoré zlepšia energetickú efektívnosť, zber komunálnych odpadov a starostlivosť o zeleň, ale rovnako prinesú rozvoj vodárenskej infraštruktúry, vodozádržné opatrenia aj komplexnú obnovu rodinných domov.
"Rezort životného prostredia pod mojím vedením doručuje a naďalej bude doručovať adresnú pomoc domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou, kde ľudia násobne viac musia pocítiť pomocnú ruku štátu, ktorá prinesie vyššiu životnú úroveň oproti iným oblastiam či regiónom," zdôraznil Taraba.
Z takmer 21 miliónového investičného balíka pre okresy Svidník, Stropkov a Medzilaborce smeruje za uplynulé dva roky na projekty viac ako 11,6 milióna eur na energetickú obnovu rodinných domov z programu Obnov dom, 6,8 milióna eur z eurofondov v rámci Programu Slovensko a viac ako 2,5 milióna eur vo forme dotácií a zvýhodnených úverov z Environmentálneho fondu.
V rámci programu Obnov dom uzatvoril envirorezort doposiaľ v rámci štandardných výziev v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce 554 zmlúv za viac ako 10,5 milióna eur. Celkovo už boli vyše 400 domácnostiam vyplatené prostriedky za viac ako 6,3 milióna eur. S domácnosťami ohrozenými energetickou chudobou uzatvoril envirorezrt doposiaľ 119 zmlúv za 1,19 milióna eur.
Z Programu Slovensko bolo v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce podporených 11 projektov v celkovej sume 6,8 milióna eur. V Medzilaborciach vznikne vďaka eurofondovému projektu viacúčelová vodná nádrž, ktorá umožní zadržiavať a zhromažďovať zrážkovú vodu. Zároveň bude slúžiť na krajinotvorné, rekreačno-športové či rybolovné účely.
V okrese Svidník bolo schválených 7 projektov za 3,2 milióna eur. Zamerané sú na rozvoj vodárenskej infraštruktúry, podporu triedeného zberu, vybudovanie kontajnerových stojísk aj vodozádržné opatrenia.
Podpora na zmysluplné projekty smeruje samosprávam aj z Environmentálneho fondu. Celkovo fond od nástupu ministra Tomáša Tarabu podporil v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce 12 projektov samospráv za viac ako 2,5 milióna eur. Tie pomôžu samosprávam pri zatepľovaní kultúrnych domov a škôl, rekonštrukcii vodovodov, budovaní kanalizácií aj rozvoji odpadového hospodárstva. Vďaka prefinancovaniu nákupu traktorov a ďalšej potrebnej techniky zvýšia samosprávy úroveň starostlivosti o zeleň a zároveň ušetria peniaze, aby nemuseli najímať súkromné firmy na starostlivosť o svoje plochy.