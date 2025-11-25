Poslanci odštartovali schôdzu: V úvode majú riešiť transformáciu ÚOO

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok popoludní odštartovali poslednú riadnu schôdzu v tomto roku. Na programe 43. schôdze majú vyše 150 bodov. Okrem štandardných návrhov ich čakajú aj zákony, ktoré vetoval prezident Peter Pellegrini, napríklad novela zákona o hazarde. Pred poslancami má vystúpiť aj predseda Ústavného súdu (ÚS) Ivan Fiačan. V úvode schôdze má prísť na rad návrh na skrátené legislatívne konanie k návrhu pretransformovať Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.
Poslanci sa majú následne vrátiť k novele zákona o Environmentálnom fonde, o ktorej majú rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Envirofond by mohol po novom ako subjekt verejného práva vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Na schôdzi majú niekoľko návrhov aj rezorty financií, hospodárstva či vnútra. Viaceré zmeny v doprave prináša vládna novela zákona o cestnej premávke. Vo štvrtok (27. 11.) po hodine otázok má podľa zverejneného programu v pléne vystúpiť predseda ÚS. Fiačan už vopred avizoval, že chce vystúpiť v parlamente v súvislosti s chýbajúcim ústavným sudcom. Poslancom NR SR sa za dva roky nepodarilo zvoliť kandidátov na nového sudcu ÚS.
Parlament má opäť prerokovať novelu zákona o hazarde, pretože hlava štátu ju vrátila poslancom. Prezident odmieta celú novelu, považuje ju za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci vrátane dodržiavania princípu právnej istoty. NR SR má prebrať aj vetovaný zákon o tzv. covidových amnestiách. Rokovať sa o ňom malo ešte v júni. Pellegrini tento zákon vrátil, pretože nesúhlasí, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení.
Poslanci majú na programe aj niekoľko ďalších návrhov, ktoré sa opakovane presúvali z predošlých schôdzí. Medzi nimi sú aj opozičné návrhy na odvolanie ministrov i návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde, ktorý bol predložený ešte v januári. Opozícia chce odvolať ministrov Matúša Šutaja Eštoka, Kamila Šaška (obaja Hlas-SD), Tomáša Tarabu (nominant SNS), Roberta Kaliňáka (Smer-SD) či ministerku Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS). Najnovšie pribudol i návrh na odvolanie ministra Samuela Migaľa (nezávislý). Návrhy na odvolanie by sa mali prerokovať 3. decembra.
Zvýšenie počtu košických mestských poslancov
Do poslaneckých lavíc sa vráti Peter Kmec, ktorý odišiel z postu podpredsedu vlády za Hlas-SD pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Poslanecký klub Hlasu-SD navrhol Kmeca za šéfa parlamentného výboru pre európske záležitosti. Nahradiť má na poste Jána Ferenčáka (Hlas-SD). Parlament má prerokovať i koaličný návrh na zvýšenie počtu košických mestských poslancov. SNS chce pretransformovať Radu pre mediálne služby na Národný mediálny úrad. Poslanci by mali tiež schváliť koaličný návrh na úpravu rokovacieho poriadku NR SR.
Aj opozícia má na programe množstvo návrhov
Aj opozícia má na programe množstvo návrhov. Hnutie Slovensko chce napríklad zákaz reklám na alkohol a hazard v dennom vysielaní. SaS opätovne predložila novelu Ústavy SR, vďaka ktorej by sa zakotvilo členstvo SR v EÚ a NATO. KDH chce jednou zo svojich noviel zabrániť objednávaniu na vyšetrenie za poplatok. PS navrhlo tiež viacero zmien, medzi nimi úpravy pri procese výberu a menovania šéfa Slovenskej informačnej služby. Okrem zákonov žiada opozícia prijať aj viacero uznesení. Na programe schôdze sú viaceré výročné správy za minulý rok. Je medzi nimi aj správa o činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov či správa generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry.
V úvode schôdze zložil poslanecký sľub V. Macášek
V úvode 43. schôdze Národnej rady (NR) SR zložil poslanecký sľub nový poslanec Vladimír Macášek. Do parlamentu prichádza po tom, ako sa Jana Vaľová (Smer-SD) vzdala poslaneckého mandátu. Sľub je v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“ Poslanec ho potvrdzuje slovom „sľubujem“ a podpisom.
Do poslaneckých lavíc sa vrátil aj Peter Kmec. Predchádzal tomu jeho odchod z postu podpredsedu vlády za Hlas-SD pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Z parlamentu odchádza Peter Slyško, ktorý bol náhradníkom na neuplatňovaný mandát Kmeca.
Plénum si minútou ticha uctilo obete požiaru v Mašličkove
Poslanci Národnej rady (NR) SR si v utorok v pléne minútou ticha uctili obete požiaru v Mašličkove. „Myslím si, že je veľmi dôležité, aby NR SR vyjadrila smútok a hrôzu nad tým, že dve maloleté deti umreli rodine v takých ťažkých životných podmienkach,“ uviedla poslankyňa Zuzana Števulová (PS). V lokalite Mašličkovo v košickej mestskej časti Luník IX vypukol 10. novembra v jednej z jednoduchých stavieb požiar. Zomreli pri ňom dve malé deti. Oheň sa rozšíril aj na niekoľko ďalších príbytkov.