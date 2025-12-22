Vianočné muky Vaľovej zo Smeru: Najskôr odchod z parlamentu a pred sviatkami prišla aj SMRŤ kľúčovej osoby!

HUMENNÉ - Pani Janu Vaľovú verejnosť, ktorá pravidelne sleduje živé prenosy z parlamentu, určite pozná ako dlhoročnú poslankyňu za koaličný Smer-SSD. Jej minulosť sa tiež spája s primátorovaním na východe Slovenska v Humennom. Šok však prišiel tento rok, kedy sa náhle stiahla z parlamentu, no to nie je všetko. Vaľová si musela prejsť aj smrťou blízkej osoby.
archívne video
Náhly koniec
Verejnosť na konci novembra prekvapila informácia z prostredia strany Smer-SSD. Dlhoročná poslankyňa a členka predsedníctva strany Jana Vaľová sa totiž náhle vzdala poslaneckého mandátu.
Informáciu neskôr potvrdil aj predseda klubu a exminister práce Ján Richter. Dôvody tohto nečakaného známe neboli.
Odchod čiastočne vysvetlil Fico
K jej odchodu sa potom vyjadril premiér Robert Fico. "Rád by som poďakoval Janke Vaľovej, našej dlhoročnej poslankyni a primátorke Humenného za kus dobrej roboty. Žiaľ, z vážnych osobných dôvodov sa musela rozhodnúť prerušiť svoju politickú dráhu," povedal Fico.
"Janka, nateraz ďakujem. Tvojim politickým dňom ale ešte určite nie definitívny koniec," dodal na záver Fico a povzbudil Vaľovú do ďalšej politickej práce.
Hovorkyňa strany Smer-SD Ľubica Končalová pred niekoľkými týždňami uviedla, že ako jej náhradník nastúpi na základe poradia na kandidátke Vladimír Macášek, čo sa potom aj naozaj stalo. Vaľová funguje v strane už štvrťstoročie.
Úmrtie priateľky pred Vianocami
Okrem osobných dôvodov, pre ktoré musela opustiť parlament prišla aj ďalšia rana, a to takmer tesne pred Štedrým dňom. O tú sa Vaľová podelila na sociálnej sieti. "Dnes je veľmi smutný deň," označila Vaľová 21. december. S týmto svetom sa totiž musela rozlúčiť jej blízka kamarátka.
"Odišla kamarátka, učiteľka, riaditeľka s veľkým srdcom, ktorá zanechala stopu v životoch mnohých ľudí. Nikdy nezabudneme. Odpočívaj v pokoji. Pavlína Kurucová," uzavrela Vaľová.