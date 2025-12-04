Miliónová výzva pre právnické fakulty: Kolíková kritizuje krátky čas na prihlášky

BRATISLAVA - Poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) vyzýva ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby s verejnými financiami zaobchádzal transparentne. Susko podľa nej v utorok (2. 12.) zverejnil dotačnú výzvu v hodnote jedného milióna eur, do ktorej sa právnické fakulty môžu prihlasovať len do piatka (5. 12.). Kolíková to uviedla vo štvrtok na tlačovej konferencii. Rezort spravodlivosti za výzvou stojí a obhajuje ju.
„Kto splní podmienky tejto výzvy? No jedine asi ten uchádzač, ktorý o tom vopred vie a je pripravený. Ja som veľmi zvedavá, ktorí uchádzači, ktoré vysoké školy, právnické fakulty tu budú úspešné,“ vyhlásila. Kolíková špekulovala, že o peniaze sa môže prihlásiť napríklad Právnická fakulta Univerzity Komenského (UK). V tejto súvislosti spomenula, že jej dekan Eduard Burda obhajoval kontroverzné zmeny v trestných kódexoch z koaličnej dielne. Kolíková zároveň poznamenala, že rezort spravodlivosti ide peniaze rozdať v čase konsolidácie verejných financií. Aktuálne mu tiež podľa nej chýbajú peniaze napríklad na lepšie platy personálu súdov či na zaplatenie iných úradníkov.
Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v reakcii pre TASR uviedlo, že za predmetnou výzvou stojí a odkázalo, že bude podporovať všetky iniciatívy, ktoré reálne zlepšujú kvalitu prípravy právnikov, sudcov, prokurátorov, notárov či mediačných a probačných úradníkov. Výzvou rezort podľa neho reaguje na potreby aplikačnej praxe, pričom je v súlade so zákonom o Justičnej akadémii. Podmienky poskytnutia príspevku sú tiež podľa neho transparentne zverejnené.
archívne video
„Cieľ výzvy je jasný a finančný objem úplne primeraný. Úroveň probácie a mediácie na Slovensku vyžaduje urgentné posilnenie, pričom ide o sumu 136.000 eur - investíciu do oblastí, kde dlhodobo chýbajú odborníci,“ skonštatoval Dalibor Skladan z tlačového oddelenia MS SR s tým, že kým poslankyňa hovorí v parlamente o potrebe posunúť túto tému dopredu, rezort spravodlivosti pre to robí konkrétne kroky. Zároveň zdôraznil, že rozpočtové opatrenie, ktorým boli poskytnuté prostriedky na výzvu, bolo účelovo viazané.
Burda v súvislosti s príspevkom poznamenal, že o ňom spolu s ministerstvom komunikujú dekani všetkých štyroch právnických fakúlt verejných vysokých škôl i jedinej fakulty poskytujúcej štúdium mediácie a probácie na Slovensku mimo právnických fakúlt už od augusta, teda od účinnosti novely zákona. Víta, že sa to podarilo zrealizovať, aj keď pre konsolidáciu v nižšej výške, ako dúfali. Kritériá na delenie dotácie sú podľa nich transparentne dané podľa počtu študentov bakalárskeho a magisterského štúdia za posledných šesť rokov.
Fakulty prisľubujú jasné dokladovanie financií
„Takže o výzve vedel každý, kto bol oprávnený sa do nej zapojiť a aj sa všetci zapojili. Spolu navzájom transparentne komunikujeme a pomáhame si s riešením formálnych náležitostí,“ podotkol Burda. Deklaroval, že kedykoľvek jasne vydokladujú použitie každého centa. Poukázal tiež na to, že novela zákona okrem financií pre právnické fakulty prináša aj mnoho povinností pri vylepšovaní štúdia pre aktuálne potreby aplikačnej praxe. Odkázal, aby politici nezaťahovali akademickú obec do „politických prestreliek“ a najskôr si overili fakty.