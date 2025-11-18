Hlas-SD je pripravený rokovať o návrhoch na odvolanie ministrov a vlády

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR za koaličný Hlas-SD sú pripravení rokovať o opozičných návrhoch na vyslovenie nedôvery vláde aj viacerým ministrom. Uviedol to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) na utorkovej tlačovej konferencii. Poukázal na to, že dané návrhy sa z jednotlivých schôdzí parlamentu presúvali pre žiadosť koaličných partnerov.
„Hlas-SD od začiatku chcel, aby tieto body boli prerokované. Keď si pamätáte, pred niekoľkými mesiacmi predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok povedal, že my sme pripravení túto schôdzu otvoriť a pri odvolávaní zabojovať. To je naša pozícia, to je pozícia Hlasu. Body boli odsúvané pre žiadosti koaličných partnerov,“ poznamenal.
archívne video
Šutaj Eštok pripravený čeliť hlasovaniu
Aj Šutaj Eštok si myslí, že rokovanie a hlasovanie o odvolávaniach by sa v NR SR malo uskutočniť. Zdôraznil pri tom potrebu rešpektovania pravidiel. Vyjadril sa, že on sám aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), ktorým chce opozícia vysloviť nedôveru, sú pripravení odvolávaniu v parlamente čeliť. „Nemáme strach, pretože argumenty opozície, ktoré sú pri našich odvolávaniach, sú postavené na hlinených nohách a bod po bode to vieme rozbiť. A, naopak, možnože by bol priestor ich konfrontovať aj s tým, ako oni vládli,“ dodal.
Opozičné strany podali do parlamentu za uplynulé mesiace viacero návrhov na vyslovenie nedôvery členom vlády a tiež celému kabinetu. Odvolať chcú napríklad ministrov Šutaja Eštoka, Šaška, Tomáša Tarabu (nominant SNS), Roberta Kaliňáka (Smer-SD) či Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS). Parlamentu sa však mimoriadne schôdze k návrhom pre uznášanianeschopnosť nepodarilo otvoriť a návrhy sa tak postupne zaraďovali na program riadnych schôdzí. Odvolávania však dosiaľ neprišli na rad, opakovane presúvajú. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala opozícia ešte v januári a napríklad návrh na odvolanie Šutaja Eštoka prišiel už v decembri 2024. Opozícia opakovane kritizovala, že sa návrhy dosiaľ neprebrali. Hovorila o arogancii vládnej koalície.