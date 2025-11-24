V nastoľovaní spravodlivého financovania nemocníc sa významne posúvame, uviedol rezort

BRATISLAVA - V nastoľovaní spravodlivého financovania nemocníc sa významne posúvame. Uviedol to komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na výhrady Lekárskeho odborového združenia, že rezort nevenoval pozornosť zisteniam Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Podľa rezortu už v praxi prebieha zavádzanie obchodno-finančných plánov a kontrolných mechanizmov, ktoré majú prispieť k tomu, aby boli štátne nemocnice budúci rok prvýkrát bez prevádzkových dlhov.
Zmeny sú nevyhnutné
„Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) od svojho nástupu hovorí o potrebe systémových zmien. Nečakal na správu NKÚ, ktorá mimochodom hodnotila a pomenovala stav v období do roku 2023, a ktorá iba potvrdila, že zmeny sú nevyhnutné,“ reagoval rezort.
Upozornil, že napriek konsolidačným opatreniam sa podarilo navýšiť rozpočet pre zdravotníctvo o 550 miliónov eur, ktoré podľa neho pôjdu „výlučne za pacientom“. Deklaroval tiež, že rezort nevyžaduje dodatočné dofinancovanie z verejných zdrojov. Zároveň poznamenal, že v blízkom čase budú zverejnené výsledky hĺbkových prevádzkových, personálnych a procesných auditov v štátnych nemocniciach.
Memorandum má priniesť férové financovanie
Nastoliť spravodlivý systém financovania má podľa rezortu aj v lete podpísané Memorandum o spravodlivom financovaní nemocníc na úrovni všetkých štátnych nemocníc, neštátnych nemocníc a všetkých troch poisťovní. „MZ SR si váži všetkých zdravotníkov, s ktorými pravidelne diskutuje. Platí to aj o zástupcoch odborárov, s ktorými vedieme otvorený a najmä konštruktívny dialóg, vďaka ktorému sa nám darí udržiavať medzi partnermi v sektore sociálny zmier,“ podotklo ministerstvo.
Lekárske odborové združenie žiada mimoriadne zasadnutie vlády k zisteniam NKÚ SR z apríla tohto roka o systéme financovania zdravotnej starostlivosti. Podľa odborárov vláda ani rezort zdravotníctva na sumarizujúcu správu z kontrol NKÚ nereagovali a neprijali dostatočné opatrenia. NKÚ v apríli upozornil, že v zdravotníctve chýba transparentný systém zúčtovania financií, ktoré doň natečú. Odporučil vláde, aby stanovila rezortu zdravotníctva úlohu zaviesť efektívne a transparentné rozdeľovanie zdrojov s merateľnými cieľmi a ich pravidelným verejným odpočtom.