Fond na podporu umenia funguje, máme v rukách fakty, uviedla Šimkovičová

BRATISLAVA - Fond na podporu umenia (FPU) funguje. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom ubezpečila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a predstavitelia fondu. Poukázali na rastúci trend alokovaných financií i väčší počet podporených žiadateľov naprieč Slovenskom. Priznali viaceré problémy vrátane omeškania výziev či procesov, a to z objektívnych dôvodov, deklarujú však, že ich vyriešili a fond si plní svoje zákonné povinnosti.
„Fond na podporu umenia funguje. Máme v rukách fakty a pevne verím, že tieto fakty sa ocitnú aj v médiách,“ skonštatovala Šimkovičová opätovne zopakujúc, že fond nemôže byť „bankomatom“ len pre isté inštitúcie či subjekty s tým, že právny nárok na čerpanie peňazí z FPU nie je. Predstavitelia FPU zároveň pripomenuli, že kým v minulosti bolo na podporu vyčlenených 20 miliónov eur, sumu sa podarilo navýšiť na 30 miliónov eur.
Predstavuje to tisíce podporených projektov naprieč Slovenskom, pričom ich percento vzrástlo približne z 51 na viac ako 64 percent. Medzi žiadateľmi je tiež 521 prvožiadateľov. V tejto súvislosti zároveň FPU vyzýva všetkých, ktorí majú zmysluplné projekty, aby sledovali výzvy a podávali žiadosti.
Nevyhli sa ani kritike
Predstavitelia FPU priznali, že pred časom meškali výzvy, rovnako tak procesy i vyplácanie projektov. Odôvodnili to nielen odchodom niekoľkých zamestnancov i zaškoľovaním nových, ale aj množstvom žiadostí, ktoré denne spracovávajú. Celý proces od výzvy po vyplatenie peňazí trvá pritom 90 až 120 dní. „Áno, každý môžeme robiť chyby. Dobehli sme meškania a plníme všetky zákonné povinnosti. Rovnako naplníme schválený harmonogram podpornej činnosti na rok 2025,“ poznamenal riaditeľ FPU František Kornaj s tým, že fond funguje v rámci možností a situácie „naozaj dobre“. Zároveň ubezpečil, že nevyčerpané financie neprepadnú a zostanú na ďalšie obdobia. Nové výzvy by mali byť postupne zverejňované od decembra.
Šéfka rezortu kultúry i predstavitelia FPU sa však zároveň nevyhli ani kritike tých, ktorým sa nepáči nový systém fungovania, ktorí považujú za transparentný a prehľadný. Poukázali nielen na viaceré prepojenia bývalých predstaviteľov FPU na úspešných žiadateľov, ale aj na neukončené viaceré obsahové kontroly, pričom vyúčtovania projektov nie sú ukončené ešte ani z roku 2017. Problémom sú tiež nenájdené spisy, zaniknuté firmy či nedohľadateľní konatelia firiem. Problémom je tiež zneužívanie identity a loga na sociálnej sieti.
Výber členov je náročný
Pristúpili preto k digitalizácii systému i archívu, avizujú tiež zriadenie kontrolnej skupiny, ktorá sa má zamerať na projekty spred roka 2024. Podľa ministerky kultúry nie sú vylúčené ani trestné oznámenia. „Samozrejme, zvážime a ak to bude právne náležité, tak dáme aj trestné oznámenia,“ zdôraznila Šimkovičová deklarujúc aj to, že stále chýbajúci členovia Rady FPU sú v riešení. Priznala však, že výber členov je náročný, „pretože len čo tam dáme nejakého človeka, je okamžite atakovaný a doslova až sledovaný“.
Platforma Otvorená kultúra a FPU slobodne v pondelok opäť skritizovali fungovanie FPU od prijatia novely zákona o fonde. Dáta podľa nich poukazujú na zásadné a systémové zlyhania, ktoré majú negatívny dosah na kultúrny sektor. Poukázali na rozsiahle meškanie rozhodnutí aj vyhlasovania výziev, personálny chaos či pochybné rozhodovanie o grantoch i stratu nezávislosti fondu.