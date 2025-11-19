Raši v Londýne rokoval o posilnení parlamentnej diplomacie medzi Britániou a Slovenskom

BRATISLAVA/LONDÝN - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Richard Raši absolvoval v stredu pracovnú návštevu Spojeného kráľovstva. S predsedom Dolnej snemovne britského parlamentu Lindsayom Hoyleom rokoval o obnove a posilnení medziparlamentného dialógu. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
Predseda NR SR sa v Londýne stretol s Hoyleom a predsedom Snemovne lordov Johnom McFallom. Počas návštevy parlamentu sa Raši zúčastnil aj na Hodine otázok premiéra Keira Starmera. Išlo o prvú oficiálnu cestu predsedu slovenského parlamentu do Spojeného kráľovstva po vyše 20 rokoch.
archívne video
Obnova medziparlamentného dialógu
Ústredným bodom rokovaní predsedu NR SR s predsedom Dolnej snemovne bola obnova a posilnenie medziparlamentného dialógu. Raši zdôraznil dôležitosť znovuzriadenia platforiem, ktoré umožnia pravidelné stretnutia a výmeny skúseností slovenských a britských poslancov. „Vidím veľký potenciál pre prehĺbenie našich bilaterálnych vzťahov v parlamentnej diplomacii, najmä prostredníctvom opätovného zriadenia skupín priateľstva v oboch parlamentoch," povedal.
Obnovenie Všestrannej parlamentnej skupiny pre Slovensko (APPG for Slovakia) je prioritou, uviedol predseda NR SR. „Rovnako sa budem snažiť nanovo etablovať Skupinu priateľstva Slovensko – Spojené kráľovstvo aj v našom parlamente," prisľúbil.
Podpora mládeže a vzdelávania
Ďalšou témou rokovaní bolo angažovanie mladšej generácie a posilnenie spolupráce v oblasti vzdelávania. „Národná rada pod mojím vedením kladie zvýšený dôraz na vzdelávanie a angažovanie mladšej generácie. Práve v oblasti výmeny skúseností z praxe pri takýchto programoch venovaných podpore parlamentného vzdelávania študentov vidíme spoločný priestor na podporu demokratickej výchovy mládeže v oboch krajinách," konštatoval Raši. S Hoyleom diskutoval aj o možnostiach rozšírenia výmenných programov pre študentov a posilnenia programov ako Youth Exchange Scheme (YES), prípadne perspektívneho zapojenia Británie do programov mobility na posilnenie akademických a kultúrnych väzieb.
Stretnutie Rašiho s McFallom sa venovalo posilňovaniu vzťahov najmä v kontexte postbrexitovej éry. „Návšteva predstaviteľa Slovenskej republiky je veľmi vítaná, najmä po brexite, na posilnenie dialógu s Európskou úniou,“ povedal lord McFall. Predseda slovenského parlamentu na tomto stretnutí potvrdil, že udržiavanie dialógu na parlamentnej úrovni je pre neho kľúčové, a zdôraznil potrebu aktívneho prístupu a praktických krokov.
V britskom parlamente sa Raši v rámci stredajšieho programu okrem iného stretol a diskutoval aj s niekdajšími poslancami Skupiny priateľstva so SR.
Strategické partnerstvo so Spojeným kráľovstvom
Návšteva predsedu NR SR v Londýne potvrdila strategický význam Spojeného kráľovstva ako partnera pre Slovensko v ekonomickej oblasti. Raši zdôraznil pevnosť strategického partnerstva, ktoré v roku 2023 potvrdila Spoločná deklarácia. „Naše vzťahy nie sú len o ekonomike a bezpečnosti. Spája nás spoločný zápas za slobodu, o čom svedčí aj hrdinstvo československých letcov a vojakov počas druhej svetovej vojny. Tieto trvalé putá slobody, povinnosti a odvahy neustále spájajú naše národy a tvoria pevný základ pre naše strategické partnerstvo dnes," uzavrel počas pietneho aktu, na ktorom si uctil pamiatku československých letcov a vojakov pri Československom vojenskom pamätníku vo Westminster Abbey.