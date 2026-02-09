Orbán debatovať nechce: Duel s Magyarom pripúšťa len z politického kalkulu, tvrdí expert

BUDAPEŠŤ - O predvolebnom dueli medzi predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom a predsedom mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péterom Magyarom rozhodne iba chladný politický kalkul, a nie želanie verejnosti. Na Facebooku to v pondelok vyhlásil politológ Gábor Török.
Analytik pripomenul, že Orbán sa na debate s vyzývateľmi nezúčastnil pred žiadnymi voľbami od roku 2006, pretože tak to bolo v súlade s jeho politickými záujmami. Verejná diskusia Orbána s Magyarom by sa uskutočnila podľa neho iba v takom prípade, ak by obe strany vyhodnotili, že je pre nich výhodnejšie debatovať, než zostať ticho.
Török dodal, že reálna možnosť na diskusiu v roku 2026 nastane, iba ak Fidesz začne v prieskumoch strácať alebo ak by Magyarovo odmietnutie pôsobilo ako zbabelosť. „V opačnom prípade je šanca na duel aj naďalej nulová,“ podčiarkol expert, podľa ktorého z politického hľadiska nevyplýva nič z toho, že väčšina obyvateľstva by chcela, aby Orbán a Magyar diskutovali. Magyar od roku 2024 opakovane vyzýval premiéra na verejnú debatu a v júli 2025 k tomu poznamenal, že Orbán sa nevyhýba jemu, ale maďarskému ľudu.