Polícia zadržala 25-ročného muža, ktorý havaroval na cudzom aute opitý

SPIŠSKÁ BELÁ - Polícia zadržala 25-ročného muža, ktorý v Spišskej Belej viackrát havaroval na cudzom aute, a to dokonca pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v sobotu (15. 11.) pred polnocou.
Muž zišiel z cesty a niekoľkokrát narazil
„Muž sa mal neoprávnene zmocniť osobného vozidla. Bez súhlasu majiteľa si vzal kľúče od auta umiestnené v dome. S vozidlom už o pár minút neskôr neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, povahe a vlastnostiam vozovky, zišiel s ním mimo cesty, kde narazil do stromu i do orientačného plynového stĺpika,“ priblížila Ligdayová. V jazde ale vodič pokračoval ďalej a následne narazil aj do zaparkovaného osobného auta, neskôr do verejného osvetlenia, do odkvapovej rúry rodinného domu i do verejného odpadkového koša. Nebezpečná jazda sa skončila až nárazom do brány rodinného domu, pričom muž ešte stihol poškodiť aj zaparkované osobné vozidlo.
„Výsledok vykonanej dychovej skúšky mnohé vysvetlil, hodnota dosiahla takmer 1,5 promile. Mladý muž bol zadržaný a boli s ním vykonané potrebné procesné úkony,“ dodala hovorkyňa s tým, že celková majetková škoda doposiaľ nebola vyčíslená. Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla, spáchaného v súbehu s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.