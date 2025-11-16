Polícia a neziskovka na seba tvrdo narazili: Dôvodom je KRIEDA, je 20 zápisníc pred Úradom vlády klamstvom?

BRATISLAVA - Písanie kriedou na chodník je novým novembrovým trendom na Slovensku. Ľudia vo veľkom vyjadrujú svoje názory. Hoci nejde o trestný čin či priestupok, polícia má podľa všetkého práce viac ako dosť. Najnovšie musela vysvetľovať, čo sa udialo pred Úradom vlády, kde sa pokúsila vysloviť svoj názor aj známa antikorupčná neziskovka.
Ide o Nadáciu Zastavme korupciu, ktorá sa popradským študentom "Murom" inšpirovala a odhodlala sa ísť so svojimi ľuďmi napísať odkaz priamo pred Úrad vlády v Bratislave o čom informovala na sociálnej sieti. Členovia nadácie nápisom reagovali na skoršie stanovisko ministra obrany Roberta Kaliňáka. "Pred Úradom vlády sme mu preto napísali odkaz. Netrvalo to ani 5 minút a už sme mali spoločnosť," posťažovali sa členovia nadácie, pričom z tohto momentu zverejnili aj fotografiu.
20 zápisníc za niečo, čo nie je ani priestupkom
"Páni policajti sa posťažovali, že len na tomto mieste museli za posledný deň spísať približne 20 zápisníc o písaní kriedou na chodník. Hoci sami pripustili, že nejde ani len o priestupok," napísali členovia Nadácie, ktorí napriek tomu ocenili slušnú komunikáciu príslušníkov rešpektujú, že len vykonávajú rozkazy svojich nadriadených.
Polícia sa v reakcii na tento status ostro ohradila. Predovšetkým si všimli stanovisko o zápisniciach. "Tieto tvrdenia sú nepravdivé. Policajti poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I boli dňa 13. novembra 2025 na toto miesto vyslaní iba raz, a to na základe telefonického oznámenia na linke 158. Preverením oznámenia nedochádza k blokovaniu výkonu štátnej služby," reaguje polícia.
Podráždil ich aj výrok o počte policajtov na "kriedové zločiny"
"Voči vyjadreniu: „Máme málo policajtov, na kriedové zločiny je ich dosť“ sa dôrazne ohradzujeme. Úlohou polície je overiť každé oznámenie, ktoré je nahlásené na linku 158, pokiaľ operačný dôstojník nerozhodne inak," prispela polícia do diskusie. Nadáciou zverejnené tvrdenia na sociálnej sieti podľa nich skresľujú činnosť polície a znižujú dôveru verejnosti.