Mestská polícia v Lučenci pátra po mužovi, ktorý sa na verejnosti obnažoval

LUČENEC - Mestská polícia (MsP) v Lučenci pátra po mužovi, ktorý sa obnažoval na viacerých miestach v rámci mesta a pred viacerými osobami. Mestskí policajti žiadajú o pomoc aj verejnosť, aby pomohla pri objasnení prípadu a vypátraní páchateľa. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala lučenecká samospráva.
Telefonické oznámenie o mužovi, ktorý sa v parčíku v Štvrti M. R. Štefánika obnažoval pred okoloidúcou ženou, prijala MsP v Lučenci ešte 8. novembra. Hliadke, ktorá na miesto prišla, sa však podozrivého nájsť nepodarilo.
Viaceré obete a miesta
„Následným preverovaním a analýzou kamerových záznamov mestského kamerového systému polícia zistila, že hľadaný muž sa obnažoval na viacerých miestach v meste pred viacerými osobami. Doposiaľ sa však na mestskej polícii neprihlásila žiadna poškodená osoba, aby mohla podať oznámenie a pomôcť objasniť okolnosti prípadu,“ uviedlo mesto.
Pomoc s pátraním
Lučeneckí mestskí policajti žiadajú obyvateľov, aby v prípade, že majú informácie o totožnosti podozrivého či jeho pohybe, kontaktovali MsP osobne alebo na čísle 159. Mestskú alebo štátnu políciu je potrebné bezodkladne informovať aj v prípade, že sa občania stanú svedkami podobného konania. „Rýchle oznámenie môže výrazne zvýšiť šancu na vypátranie páchateľa a zabrániť tomu, aby sa podobné konanie opakovalo,“ uviedlo mesto.