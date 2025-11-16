PRVÝ pohľad do vnútra vlaku smrti pri Pezinku: Polícia odhalila zábery plné adrenalínu, TAKTO všetci kmitali!

PEZINOK - Policajná technika každým dňom rastie a s pribúdajúcimi rokmi sa aj verejnosť môže pozrieť na napätie, ktoré panuje pri ich každodennej práci. Výnimkou nie je ani mimoriadne smutná zrážka dvoch vlakov pri Pezinku z minulého týždňa. Tieto zábery polícia teraz zverejnila, aby ukázala do oči realitu všetkým, ktorí by nedajbože pochybovali o náročnosti tohto povolania.
VIDEO Zábery z telových kamier pri vlakovej nehode v Pezinku:
Zrážka vlakov z 9. novembra 2025 pri Pezinku šokovala verejnosť a bola o to vážnejšia, že už za jediný mesiac išlo o druhý takýto prípad. Predtým sa vlaky (ešte silnejšie) zrazili na východe pri Jablonove nad Turňou. Tentokrát sa to rovnako, akoby zázrakom, zaobišlo bez obetí. Rátali však 79 zranených a celú akciu monitorovali aj policajné zložky svojimi telovými kamerami. Zábery teraz polícia po týždni od celého incidentu zverejnila.
MIMORIADNE Po zrážke vlakov pri Pezinku: Fico chce hlavy celého vedenia ZSSK, Ráž ponúkol demisiu
"Autentické zábery z telových kamier bratislavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky ukázali promptný zásah a služobnú činnosť, ktorú vykonávali naši policajti, bezprostredne, po príchode na miesto zrážky vlakov v Pezinku, minulú nedeľu 9.11.2025," popísala video polícia.
Kto všetko sa podieľal na pomáhaní?
Do pomoci účastníkom tejto dopravnej udalosti sa zapojili a svoju profesionalitu na správnom mieste preukázali:
- Pohotovostná motorizovaná jednotka Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava a ďalšie policajné zložky,
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku,
- Hasičský a záchranný zbor,
- Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a ďalšie zložky integrovaného záchranného systému.
Zo zverejnených záberov je evidentné, že niektorí ľudia boli dezorientovaní, iní sa zas pre stratu energie nachádzali v zničenom vozni v úplnej tme a výnimkami neboli ani vytrhnuté sedačky.
"Všetky záchranné a bezpečnostné zložky vykonávali na mieste potrebné úkony s jediným cieľom: zachrániť život a zdravie cestujúcich, eliminovať vzniknuté následky a pomôcť všetkým pasažierom, vrátane zranených, pri presune do bezpečia," uzavrela polícia.