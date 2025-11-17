Cesty sú zjazdné: Na niektorých miestach treba rátať so zníženou dohľadnosťou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Na niektorých miestach však vodiči musia rátať so zníženou dohľadnosťou. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
V lokalite Lenartov hmla obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov. V Bratislave na Moste Lanfranconi zase dohľadnosť obmedzuje dážď. Cestári tiež pripomenuli, že diaľnica D1 je pri Ilave v smere na Žilinu pre nehodu uzavretá. „V smere na Bratislavu je prejazdný pravý jazdný pruh. Predpokladané dopravné obmedzenie je do 12.00 h,“ informovali.