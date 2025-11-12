BBRSC apeluje na vodičov, aby rešpektovali počasie a mali obuté zimné pneumatiky

BANSKÁ BYSTRICA - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) je na zimu materiálovo, technicky aj personálne pripravená. Prvé zásahy na horských priechodoch má už za sebou, zimná pohotovosť sa však oficiálne ešte nezačala. Stane sa tak podľa vývoja počasia, ktoré cestári pravidelne sledujú. Informoval o tom v stredu predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.
Vzhľadom na priaznivé počasie bola v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) od začiatku novembra vyhlásená zatiaľ len dispečersko-spravodajská služba, ktorá zabezpečuje nepretržité monitorovanie stavu ciest a v prípade potreby vysiela do terénu zásahové vozidlá.
„Generálku na túto zimu sme absolvovali pred pár týždňami. Môžem skonštatovať, že na zimnú sezónu máme všetko pripravené. Nedávne zásahy na horských priechodoch nás však presvedčili, že dobre udržiavané cesty sú výsledkom nielen nás cestárov, ale spolupráce s vodičmi, ktorí rešpektujú počasie, dodržiavajú predpisy a vchádzajú na cesty so zimnými pneumatikami,“ zdôraznil Turčan.
Na skládkach BBRSC je viac ako 22.000 ton posypovej soli, 26.000 ton kameniva a viac ako 200 ton chemického posypového materiálu určeného na výrobu soľanky alebo priamy posyp. Zimnú údržbu po celom BBSK bude zabezpečovať 282 vodičov. Počet externých dodávateľov bol už minulú sezónu optimalizovaný na nevyhnutné minimum, čo prinieslo výrazné úspory.
Prešli školeniami
„Vodiči a referenti dopravy v oblasti používania zimnej techniky, ako i dispečeri prešli školeniami zameranými na zabezpečenie dispečersko-spravodajskej služby. Vďaka podpore ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie získala BBRSC nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na ďalšie vzdelávanie zamestnancov s nižším stupňom vzdelania,“ doplnil Turčan.
V priebehu posledných troch rokov prešla BBRSC výraznou modernizáciou vozového parku. Aktuálne disponuje 219 vozidlami špecializovanými na zimné výkony, konkrétne je to 103 sypačov, 28 traktorov s radlicou, sedem snehových fréz či 54 nakladačov.
BBRSC počas zimy udržiava takmer 2422 kilometrov ciest II. a III. triedy v kraji a na základe zmlúv so Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou sa tiež stará o vybrané cesty I. triedy a R2 v celkovej dĺžke 611 kilometrov. Motoristi majú v BBSK k dispozícii už dva roky fungujúce call centrum, kde môžu 24 hodín sedem dní v týždni nahlasovať problémy na cestách a tiež dve cestné patroly pripravené zasiahnuť v prípade vzniku mimoriadnej situácie. „Teší ma, že BBRSC myslí na vzdelávanie svojich zamestnancov. Verím, že aj vďaka nim bude o mechanizmy aj naše cesty v kraji dobre postarané,“ dodal predseda BBSK Ondrej Lunter.