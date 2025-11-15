Sobota15. november 2025, meniny má Leopold, zajtra Agnesa

Vrátia sa na miesto vraždiaceho besnenia Samuela: Rekonštrukcia tragédie na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SPIŠSKÁ STARÁ VES - Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa v sobotu uskutoční rekonštrukcia tragického prípadu, pri ktorom študent Samuel v januári zavraždil zástupkyňu riaditeľky školy a jednu študentku. Potvrdila to zástupkyňa hovorcu Krajskej prokuratúry v Prešove Stanislava Sinčáková.

„Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa uskutoční rekonštrukcia za prítomnosti dozorového prokurátora,“ uviedla Sinčáková.

Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára 2025 k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby.

Prokuratúra odhalila nedostatky

Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac o téme: RekonštrukciaGymnáziumútok Spišská Stará Ves
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Slováci ožijú spomienkami na
Slováci ožijú spomienkami na 17. november: Zhromaždenia nastanú už O DEŇ SKÔR, polícia bude na všetko dozerať!
Domáce
Vodiči, pozor: Opäť platí
Vodiči, pozor: Opäť platí varovanie pred hmlou v niektorých lokalitách Slovenska
Domáce
Ilustračné foto
Riaditeľa Správy Pieninského národného parku Vladimíra Kĺča odvolali z funkcie
Domáce
FOTO Horšie hospodária už len
Horšie hospodária už len Spišské Vlachy! Bratislava prepadla vo veľkom hodnotení miest: Ako je na tom to vaše?
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Brífing strany SaS: Gröhling reaguje na odvolanie Kmeca
Brífing strany SaS: Gröhling reaguje na odvolanie Kmeca
Správy
David Strelec po zápase SR so Severným Írskom
David Strelec po zápase SR so Severným Írskom
Zoznam TV
Stanislav Lobotka hodnotí zápas SR so Severným Írskom
Stanislav Lobotka hodnotí zápas SR so Severným Írskom
Zoznam TV

Domáce správy

FOTO Nekompromisný politológ: Rázny koniec
Nekompromisný politológ: Rázny koniec Kmeca je ponížením Hlasu v priamom prenose, prezidentovi nezávidím!
Domáce
Začiatok novej kapitoly RFA:
Začiatok novej kapitoly RFA: Historicky prvá európska organizácia, ktorá sa predstaví v Dubaji!
Domáce
Ilustračné foto
Meteorológovia vaujú: S hmlou treba v sobotu ráno rátať vo viacerých lokalitách
Domáce
ZIMA UŽ PRICHÁDZA Slovensko zasiahne poriadne ĽADOVÝ VZDUCH: Upozorňujú na sneženie aj poľadovicu
ZIMA UŽ PRICHÁDZA Slovensko zasiahne poriadne ĽADOVÝ VZDUCH: Upozorňujú na sneženie aj poľadovicu
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Sergej Lavrov
ŠKANDÁL Kremeľ zúri: Taliani ODMIETLI zverejniť rozhovor s ministrom Lavrovom! OBVINENIA padajú z oboch strán
Zahraničné
Ilustračné foto
Pyrotechnici v Norimbergu úspešne odstránili nájdenú leteckú bombu
Zahraničné
Ilustračné foto
Kolumbijské bombardovanie zabilo pri hraniciach s Venezuelou deväť ozbrojencov
Zahraničné
Ilustračné foto
Bulharsko po sankciách USA vymenovalo správcu majetku Lukoilu na svojom území
Zahraničné

Prominenti

Hark Bohm
Filmový svet v smútku: Zomrel slávny režisér (†86)!
Zahraniční prominenti
Príbeh kulturistu Adama Cibuľu
Mal stovku trofejí a svetovú slávu: Legendárny kulturista padol až na dno, z ulice ho vytiahol tento muž
Domáci prominenti
Slávnostné odovzdávanie cien Dosky
Nevítaný hosť u slovenskej speváčky: Začalo pátranie a potom... Naháňali ho s manželom!
Domáci prominenti
Elena Vacvalová a Oliver
Pamätáte si legendárnu reláciu Aj múdry schybí? Otestuje sa v KVÍZE, či by ste v nej teraz obstáli!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NEUVERITEĽNÝ príbeh za volantom:
NEUVERITEĽNÝ príbeh za volantom: VIDEO Starý vodič zarába milióny a stále jazdí! Jeho dôvod vás dojme k slzám
Zaujímavosti
Šedivé vlasy nie sú
Šedivé vlasy nie sú len znakom starnutia: Vedci odhaľujú, že môžu chrániť telo pred rakovinou!
Zaujímavosti
BIZARNÁ jazda francúzskeho dôchodcu:
BIZARNÁ jazda francúzskeho dôchodcu: Chcel ísť len na kontrolu, namiesto toho skončil v hoteli na Balkáne!
Zaujímavosti
Ako v menopauze poraziť
Ako v menopauze poraziť brušný tuk? Takto
vysetrenie.sk

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!

Šport

VIDEO Hlasy po víťazstve roka: Slováci sú unavení, ale šťastní, Boban ukázal, že patrí do reprezentácie
VIDEO Hlasy po víťazstve roka: Slováci sú unavení, ale šťastní, Boban ukázal, že patrí do reprezentácie
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Slovensko je blízko MS 2026: Do tretice všetko dobré, nováčik hrdinom, debut ako zo sna!
Slovensko je blízko MS 2026: Do tretice všetko dobré, nováčik hrdinom, debut ako zo sna!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Šesťgólová dráma v St. Louis: Dvorský nebodoval, jeho tím prišiel dvakrát o náskok
VIDEO Šesťgólová dráma v St. Louis: Dvorský nebodoval, jeho tím prišiel dvakrát o náskok
NHL
Súperky Petry Vlhovej bojujú o body: Online prenos z 1. kola slalomu žien v Levi
Súperky Petry Vlhovej bojujú o body: Online prenos z 1. kola slalomu žien v Levi
Lyžovanie

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
KarieraInfo.sk
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Zahraničné
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

14 najlepších receptov na plnené košíčky. Tieto vám na vianočnom stole nesmú chýbať!
14 najlepších receptov na plnené košíčky. Tieto vám na vianočnom stole nesmú chýbať!
Zbierka 22 najlepších receptov na chutný obed z kuracieho mäsa
Zbierka 22 najlepších receptov na chutný obed z kuracieho mäsa
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Rady a tipy
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Výber receptov

Technológie

Google mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamu
Google mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamu
Android
AKTUÁLNE: Rusku sa rozpadá jednotka 26165 z GRU. Práve chytili jej elitného hackera. Patril k najhľadanejším na svete
AKTUÁLNE: Rusku sa rozpadá jednotka 26165 z GRU. Práve chytili jej elitného hackera. Patril k najhľadanejším na svete
Bezpečnosť
Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Bezpečnosť
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Aplikácie a hry

Bývanie

9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax

Pre kutilov

Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

CHANEL Coco Neige 2025/26: Alpská elegancia a zimné looky, ako vyraziť na hory s pôvabom
Móda
CHANEL Coco Neige 2025/26: Alpská elegancia a zimné looky, ako vyraziť na hory s pôvabom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nekompromisný politológ: Rázny koniec
Domáce
Nekompromisný politológ: Rázny koniec Kmeca je ponížením Hlasu v priamom prenose, prezidentovi nezávidím!
Sergej Lavrov
Zahraničné
ŠKANDÁL Kremeľ zúri: Taliani ODMIETLI zverejniť rozhovor s ministrom Lavrovom! OBVINENIA padajú z oboch strán
Kriedová revolúcia neobstála všade:
Domáce
Kriedová revolúcia neobstála všade: POTUPA v Ružomberku, študenti museli vziať do rúk kýble a začať umývať!
Ilustračné foto
Domáce
Vrátia sa na miesto vraždiaceho besnenia Samuela: Rekonštrukcia tragédie na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi

Ďalšie zo Zoznamu