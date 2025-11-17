Generálna prokuratúra a Ústav pamäti národa podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci

Priečelie budovy Generálnej prokuratúry SR v Bratislave. (Zdroj: TASR/Dano Veselský)
BRATISLAVA - Generálna prokuratúra (GP) SR a Ústav pamäti národa (ÚPN) budú spolupracovať. Vyplýva to z memoranda o ich spolupráci, ktoré v pondelok počas Dňa boja za slobodu a demokraciu podpísali generálny prokurátor Maroš Žilinka a predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš.
„S predsedom Sivošom sme sa zhodli na nevyhnutnosti šírenia hodnôt slobody a demokracie v spoločnosti a v záujme dosiahnutia tohto cieľa prehĺbiť vzájomnú spoluprácu pri napĺňaní ústavného a zákonného poslania GP SR a ÚPN,“ uviedol Žilinka na sociálnej sieti. Slovensko si v pondelok 17. novembra pripomína Deň boja za slobodu a demokraciu. Odkazuje na Nežnú revolúciu.