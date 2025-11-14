Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

Slováci ožijú spomienkami na 17. november: Zhromaždenia nastanú už O DEŇ SKÔR, polícia bude na všetko dozerať!

BRATISLAVA - Slovenská spoločnosť si je napriek napätým okolnostiam vedomá príchodu výročia 17. novembra. Ten si vo viacerých mestách pripomenú dokonca už o deň skôr a o všetkom už vedia aj policajné zložky, ktoré budú na bezpečný priebeh dozerať.

Podujatie 35 rokov slobody - pocta novembru 1989 v Košiciach (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Mestská polícia na sociálnej sieti upozorňuje obyvateľov aj návštevníkov, že v dôsledku podujatí bude v uliciach zvýšený pohyb peších a vodiči by mali počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami.

Začína sa už v nedeľu 16. novembra

Už v nedeľu, 16. novembra, sa v centre mesta uskutočnia prvé spomienkové pochody a kultúrne podujatia. Na Námestí slobody bude počas celého dňa prebiehať kultúrny program, pričom v jeho okolí bude potrebné rátať so zvýšeným pohybom chodcov. Popoludní o 16:30 odštartuje spomienkový pochod z Námestia Nežnej revolúcie ulicami centra mesta. Počas sprievodu môže dôjsť k dočasným dopravným obmedzeniam, ktoré ovplyvnia verejnú aj súkromnú dopravu.

Výročný deň strávia občania hlavne v Starom Meste

V pondelok, 17. novembra, sa verejné zhromaždenia a kultúrne podujatia budú sústrediť predovšetkým na území Starého Mesta. Vo večerných hodinách, od 18:00 hodiny, sú naplánované protesty na Námestí slobody. Podujatia sa uskutočnia aj na ďalších miestach, ako sú Park Gábora Barossa pri Šafárikovom námestí, Rudnayovo či Jakubovo námestie. V okolí týchto lokalít sa očakáva zvýšený pohyb peších, preto polícia vyzýva vodičov, aby sa, ak je to možné, týmto územiam vyhli a využili alternatívne trasy.

 
 

Na bezpečný priebeh podujatí dohliadajú posilnené hliadky mestskej polície v spolupráci s Policajným zborom, pričom posilnené je aj sledovanie cez Operačné a kamerové stredisko. Dopravný podnik upozorňuje, že počas 16. a 17. novembra dôjde k úprave premávky niektorých liniek.

Polícia vyzýva verejnosť, aby Deň boja za slobodu a demokraciu využila na pokojné a kultivované prejavenie svojich názorov, bez pyrotechniky, zbraní či iných nebezpečných predmetov a s rešpektovaním odlišných názorov. "V prípade protiprávneho konania alebo jeho hrozby kontaktujte mestskú políciu na čísle 159 alebo Policajný zbor na 158. Policajné hliadky budú priamo v uliciach pripravené poskytnúť pomoc a informácie," zareagovali.

Pripoja sa aj ostatné mestá

Slovenská občianska spoločnosť sa aj tento rok spojí, aby si 16. a 17. novembra pripomenula Deň boja za slobodu a demokraciu. Udalosti Novembra 1939 a 1989 si tak uctia obyvatelia v 40 mestách Slovenska aj v zahraničí na približne 80 spomienkových podujatiach. Organizátori zdôrazňujú, že ide o nestranícke akcie, ktoré v regiónoch pripravujú miestni občianski aktivisti v rámci festivalu Nežná.sk, s podporou Platformy pre demokraciu a občianskych iniciatív Chcem tu zostať a Mestá za demokraciu.

"Slovenská občianska spoločnosť opäť ukazuje, že je odolná a životaschopná. Teraz sme spojili sily a chceme si spoločne pripomenúť a osláviť Deň boja za slobodu a demokraciu.  Chcem poďakovať všetkým aktívnym občanom v rozličných metropolách vo svete a v 32  mestách na Slovensku, ktorí sa pričinili o to, aby sme si v celej krajine pripomenuli 36. výročie Novembra 1989. Hodnoty za ktoré sme vtedy stáli na námestiach, zostávajú viac než aktuálne aj v dnešnej dobe," povedal k podujatiu Filip Vagač, študentský líder Nežnej revolúcie a programový riaditeľ Platformy pre demokraciu.

  • 16. novembra sa zhromaždenia uskutočnia v mestách: Bratislava, 10:00–22:00, Kremnica, 17:11, Krupina, 17:00, Nitra, 18:00, Podolie, 15:00,
  • 17. novembra: Bánovce nad Bebravou, 17:00, Banská Bystrica, 16:30, Banská Štiavnica, 18:00, Čadca, 18:00, Dolný Kubín, 18:00, Humenné, 17:00, Komárno, 18:00, Lučenec, 17:11, Malacky, 18:00, Myjava, 18:00, Námestovo, 17:11, Nové Zámky, 18:00, Pezinok, 18:00, Piešťany, 19:00, Poprad, 18:00, Prievidza, 17:11, Revúca, 17:00, Rimavská Sobota, 18:00, Ružomberok, 18:00, Senec, 18:00, Spišská Nová Ves, 17:00, Stropkov, 14:00, Vranov nad Topľou, 17:30, Zlaté Moravce, 17:11, Zvolen, 15:30, Žilina, 19:00,
  • v zahraničí: Amsterdam, Berlín, Brusel, Dublin, Krakov, Londýn, Brno, Praha
