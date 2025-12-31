Streda31. december 2025, meniny má Silvester, zajtra

Vraždiaci študent zo Spiša čelí návrhu na obžalobu: Prípad má na stole prokuratúra, tá PREHOVORILA!

O osude študenta po návrhu na obžalobu zo strany polície rozhodne krajská prokuratúra.
O osude študenta po návrhu na obžalobu zo strany polície rozhodne krajská prokuratúra. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj, SITA/Viktor Zamborský)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SPIŠSKÁ STARÁ VES/PREŠOV - Krajská prokuratúra (KP) v Prešove prijala návrh na obžalobu študenta, ktorý podľa polície útočil v Spišskej Starej Vsi a o ďalšom postupe rozhodne. Potvrdila to zástupkyňa hovorcu KP Stanislava Sinčáková. Policajný zbor v utorok (30. 12.) informoval, že ukončili vyšetrovanie v prípade januárového útoku na gymnáziu, pri ktorom prišli o život dve ženy.

„V utorok bol na Krajskú prokuratúru v Prešove vyšetrovateľom Úradu boja proti organizovanej kriminalite, protizločineckej jednotky, expozitúry Východ doručený návrh na podanie obžaloby spolu s na vec sa vzťahujúcim spisovým materiálom a zaistenými vecami. Po oboznámení sa s predloženým spisovým materiálom dozorujúci prokurátor rozhodne o ďalšom procesnom postupe,“ uviedla Sinčáková.

archívne video

Policajti zasahujú po útoku v Spišskej Starej Vsi (Zdroj: TASR/Hudecová/Kotian)

Policajný vyšetrovateľ navrhol obžalovať útočníka, ktorým bol 18-ročný študent školy. „Od začiatku trestného konania boli vykonávané intenzívne a rozsiahle procesné úkony zamerané na dôsledné, nestranné a zákonné objasnenie skutkového stavu. V priebehu vyšetrovania boli zabezpečené všetky dostupné a relevantné dôkazné prostriedky potrebné na posúdenie veci. Po takmer jedenástich mesiacoch systematickej práce bolo vyšetrovanie ukončené a vyšetrovací spis bol spolu s návrhom na podanie obžaloby predložený prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Prešove,“ uviedla polícia.

K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac o téme: ŠtudentVraždaGymnáziumPolícia SamuelSpišská Stará VesKrajská prokuratúra v PrešoveNávrh na obžalobu
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Veľký POSUN v prípade
Veľký POSUN v prípade masakra na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi: Návrh na obžalobu!
Domáce
Polícia hlási nárast kriminality
Polícia hlási nárast kriminality detí: Radikalizácia páchateľov do 21 rokov za posledné štyri roky výrazne stúpa
Domáce
Maroš Žilinka
Žilinka prehovoril o vyšetrovaní tragédie na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi: Ide o poslednú fázu!
Domáce
Ilustračné foto
Vrátia sa na miesto vraždiaceho besnenia Samuela: Rekonštrukcia tragédie na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tomáš Bezdeda šokoval úprimnosťou: Spal som s... Kandráčovi by sa krvi nedorezali!
Tomáš Bezdeda šokoval úprimnosťou: Spal som s... Kandráčovi by sa krvi nedorezali!
Prominenti
Silvester na STVR sa nakrúcal 12 hodín: Keď sa to Kali dozvedel, tak… chcel som si prestreliť koleno
Silvester na STVR sa nakrúcal 12 hodín: Keď sa to Kali dozvedel, tak… chcel som si prestreliť koleno
Prominenti
Poslanec z KDH si po incidente s alkoholom za volantom sype popol na hlavu
Poslanec z KDH si po incidente s alkoholom za volantom sype popol na hlavu
Správy

Domáce správy

Motoristi, zbystrite! Pozor na
Motoristi, zbystrite! Pozor na príchod nového roka a diaľničné známky, narazíte na problém
Domáce
Vraždiaci študent zo Spiša
Vraždiaci študent zo Spiša čelí návrhu na obžalobu: Prípad má na stole prokuratúra, tá PREHOVORILA!
Domáce
Bitky, štipľavé urážky aj
Bitky, štipľavé urážky aj pálenka: TOP hlášky politikov, ktoré ovládli rok 2025! VIDEO Parlament ako reality show
Domáce
FOTO Polícia hľadá svedkov nehody na ceste I/18 za Hubovou v smere na Ružomberok
FOTO Polícia hľadá svedkov nehody na ceste I/18 za Hubovou v smere na Ružomberok
Regióny

Zahraničné

Príbeh ako zo zlého
Príbeh ako zo zlého sna: Rodina havarovala, nekonečné chvíle v treskúcej zime a záchrana až po 7 hodinách!
Zahraničné
Pápež privítal mladých Palestínčanov
Pápež privítal mladých Palestínčanov zo Západného brehu Jordánu
Zahraničné
Jeffrey Epstein
Zverejnenie Epsteinových dokumentov mešká: Americké úrady majú na spracovanie päť miliónov dokumentov
Zahraničné
Japonské poslankyne žiadajú viac
Japonské poslankyne žiadajú viac dámskych toaliet v budove parlamentu
Zahraničné

Prominenti

FOTO Herca Matúša Kvietika vytočila
Prepúšťanie v SND, Kvietik sa rozohnil: Všetci iba kecajú a nič nerobia! Reakcia hercov aj Ťapákovej
Domáci prominenti
Mel Gibson a Rosalind
Prekvapivý ROZCHOD v šoubiznise: Tajili to celý rok!
Zahraniční prominenti
Títo prominenti sa v
A rozprávke je koniec: 8 párov, ktoré si v roku 2025 dali rozvodové zbohom!
Domáci prominenti
Isiah Whitlock Jr.
SMUTNÁ SPRÁVA z Hollywoodu: Zomrel obľúbený herec (†71)... Po krátkej chorobe!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Chcete vyhrať 1,5 miliardy?
Chcete vyhrať 1,5 miliardy? Toto sú čísla, ktoré padajú NAJČASTEJŠIE! Stávkové kancelárie nechcú, aby ste to vedeli
Zaujímavosti
Najzábavnejšia noc v uliciach:
Najzábavnejšia noc v uliciach: Slovenské mestá chystajú obrovské párty
dromedar.sk
Zabudnite na moderné procedúry:
Zabudnite na moderné procedúry: Aj pred 500 rokmi túžili po večnej mladosti! TAKTO sa skrášľovali naši predkovia
Zaujímavosti
Nový objav vedcov: Pod
Nový objav vedcov: Pod povrchom Zeme sa skrýva OBROVSKÉ more vody! Môže byť väčšie než všetky moria dokopy
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Ceny alkoholu v Európe: Kde zaplatíte najviac a kde je pitie výrazne lacnejšie?
Ceny alkoholu v Európe: Kde zaplatíte najviac a kde je pitie výrazne lacnejšie?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!

Varenie a recepty

Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Jednohubky
Zrazená smotana v kapustnici? Triky, s ktorými sa vám to nestane
Zrazená smotana v kapustnici? Triky, s ktorými sa vám to nestane
Rady a tipy

Šport

Robert Pukač dostal brutálny náklad: Šokujúce FOTO po zápase, to je len pre silné povahy
Robert Pukač dostal brutálny náklad: Šokujúce FOTO po zápase, to je len pre silné povahy
Bojové športy
Posledné roky strávil na Slovensku: Padlo rozhodnutie, ktoré spôsobilo nečakaný šok
Posledné roky strávil na Slovensku: Padlo rozhodnutie, ktoré spôsobilo nečakaný šok
Ostatné súťaže
Adam Gajan siahal na obrovskú senzáciu: Finále Spengler Cupu rozhodol až úplný záver
Adam Gajan siahal na obrovskú senzáciu: Finále Spengler Cupu rozhodol až úplný záver
Ostatné súťaže
Obrovská rana pre Real Madrid: Prišiel o svoju najväčšiu zbraň v tejto sezóne
Obrovská rana pre Real Madrid: Prišiel o svoju najväčšiu zbraň v tejto sezóne
La Liga

Auto-moto

TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava

Kariéra a motivácia

5 signálov, že vaša kariéra stojí na mieste a ako sa z toho dostať
5 signálov, že vaša kariéra stojí na mieste a ako sa z toho dostať
Motivácia a produktivita
Employer branding v roku 2026: Ako si nastaviť stratégiu, ktorá pritiahne kvalitných kandidátov
Employer branding v roku 2026: Ako si nastaviť stratégiu, ktorá pritiahne kvalitných kandidátov
Pre zamestnávateľov
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Pracovné prostredie
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Kariérny rast

Technológie

AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
Bezpečnosť
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Android
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Bezpečnosť
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
Veda a výskum

Bývanie

Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu

Pre kutilov

Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo robia šťastné páry v posledný deň roka inak?: 5 pravidiel podľa ktorých potom žijú celý rok
Partnerské vzťahy
Čo robia šťastné páry v posledný deň roka inak?: 5 pravidiel podľa ktorých potom žijú celý rok
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Motoristi, zbystrite! Pozor na
Domáce
Motoristi, zbystrite! Pozor na príchod nového roka a diaľničné známky, narazíte na problém
Vraždiaci študent zo Spiša
Domáce
Vraždiaci študent zo Spiša čelí návrhu na obžalobu: Prípad má na stole prokuratúra, tá PREHOVORILA!
Príbeh ako zo zlého
Zahraničné
Príbeh ako zo zlého sna: Rodina havarovala, nekonečné chvíle v treskúcej zime a záchrana až po 7 hodinách!
Bitky, štipľavé urážky aj
Domáce
Bitky, štipľavé urážky aj pálenka: TOP hlášky politikov, ktoré ovládli rok 2025! VIDEO Parlament ako reality show

Ďalšie zo Zoznamu