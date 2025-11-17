Začalo sa disciplinárne pojednávanie v prípade prokurátora Generálnej prokuratúry Lipšica

BRATISLAVA - Na Najvyššom správnom súde (NSS) SR sa v pondelok začalo disciplinárne pojednávanie vedené voči prokurátorovi Generálnej prokuratúry (GP) SR a niekdajšiemu šéfovi zaniknutého Úradu špeciálnej prokuratúry Danielovi L. Hrozí mu preloženie na nižší stupeň prokuratúry. Dohodu o vine a disciplinárnom opatrení odmietol.
Obvinenia z nevhodného správania
Daniel L. mal podľa disciplinárneho návrhu pozostávajúceho z troch bodov agresívne kričať na riaditeľku osobného úradu GP SR s tým, že je „poplatná Žilinkovmu režimu“ a že „osobný úrad GP SR vykonáva pre generálneho prokurátora nadprácu“. Ďalší bod návrhu sa týka zamietnutia sťažnosti obvinených bez znalosti utajovanej prílohy vyšetrovacieho spisu. Disciplinárne stíhaný je tiež za nevhodný sarkastický text na adresu vedenia generálnej prokuratúry.
Disciplinárny návrh inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka približne pred rokom. Šéf generálnej prokuratúry je podľa právneho zástupcu Daniela L. Ladislava Masára minimálne v dvoch z troch bodov v hlbokom konflikte záujmov. Vyslovil názor o nezákonnom postupe navrhovateľa pri dvoch bodoch disciplinárneho návrhu.