Úrad inšpekčnej služby ukončil vyšetrovanie dvoch skutkov, v ktorých sú obvinení tí istí policajti

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ukončil v októbri vyšetrovanie dvoch skutkov, v ktorých sú obvinení tí istí policajti. Navrhol podať obžalobu. V prvom prípade sú policajti obvinení zo zločinu mučenia a iného neľudského a krutého zaobchádzania, v druhom prípade zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. V oboch prípadoch išlo o formu spolupáchateľstva. Prípady sa stali v roku 2022. Informovala o tom hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová.

ÚIS obvinil piatich policajtov

„Na základe zadovážených dôkazov vyšetrovateľ ÚIS 25. júla 2024 vzniesol v prvom prípade obvinenie voči trom príslušníkom Policajného zboru (PZ) a v druhom prípade vzniesol obvinenie voči dvom príslušníkom PZ. Všetci boli v čase spáchania skutkov zaradení na obvodnom oddelení PZ v Nitrianskom kraji,“ priblížila Dobiášová.

V prvom prípade mali obvinení policajti v decembri v roku 2022 v priestoroch obvodného oddelenia PZ v Nitrianskom kraji predviesť a obmedziť osobnú slobodu osobu, na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie, uviedla Dobiášová. Po jej predvedení ju policajti bili fackami po tvári. Kopali ju podľa hovorkyne na zemi a rôznymi inými spôsobmi, napríklad použitím taseru, jej spôsobovali fyzické utrpenie.

Pokračuje, že v druhom prípade mali tí istí obvinení policajti v decembri v roku 2022 v priestoroch obvodného oddelenia polície predviesť inú osobu. Tá bola podozrivá z majetkovej trestnej činnosti. Obvinený policajt ju mal podľa hovorkyne bezdôvodne kopnúť do chrbta, v dôsledku čoho predvedená osoba spadla zo stoličky. Na zemi ju policajti kopali.

Spis predložený prokurátorovi

„Po vykonaní vyšetrovania a zabezpečení dostatočného množstva dôkazov vyšetrovateľ ÚIS 23. októbra 2025 ukončil vyšetrovanie a predložil spisový materiál dozorovému prokurátorovi s návrhom na podanie obžaloby na troch príslušníkov PZ,“ podotkla Dobiášová. Doplnila, že obvineným policajtom môže hroziť trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Obvinené osoby, v čase spáchania skutku policajti, nie sú v súčasnosti príslušníkmi Policajného zboru.

