Kauza prelezenia plota pri dome Romana Mikulca pokračuje: Po výpovedi svedka súd odročil proces o tri mesiace

BRATISLAVA - V kauze prelezenia plota pri dome Romana Mikulca (Slovensko - Za ľudí), ktorý bol v tom čase ministrom vnútra, vypovedal na utorkovom hlavnom pojednávaní svedok. Obžalobe pre porušovanie domovej slobody čelí dvojica Štefan H. a Marek M. Samosudkyňa Mestského súdu Bratislava I po skončení svedeckej výpovede odročila pojednávanie na 17. februára 2026.
Svedok vypovedal, že v deň spáchania skutku šiel s obžalovanými na večeru a trošku pili alkohol. Cestou z pohostinstva vznikol podľa jeho slov nápad, že sa pôjdu porozprávať s Mikulcom. Svedok povedal, že pri dome najskôr zazvonili na zvonček, ale nikto neotváral. Podčiarkol, že nevidel ako obžalovaní preliezli plot, pretože bol v tom čase otočený. „Až následne som zistil, čo sa stalo, že obvinení preliezli plot,“ podotkol svedok s tým, že ráno prišiel pre neho policajt a zobrali ho na výsluch.
Dvojica podľa obžaloby preliezla v marci 2023 plot pri Mikulcovom dome. Štefan H. na predchádzajúcom pojednávaní tvrdil, že sa s ním chcel porozprávať o sestre, ktorú krátko predtým postrelil už právoplatne odsúdený pedagóg Vladimír Šeparnev. Obžalovaní nemali podľa neho úmysel nikomu nič zlé urobiť a ani ublížiť.