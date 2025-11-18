Utorok18. november 2025, meniny má Eugen, zajtra Alžbeta, Liliana

Kauza prelezenia plota pri dome Romana Mikulca pokračuje: Po výpovedi svedka súd odročil proces o tri mesiace

Roman Mikulec
Roman Mikulec (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - V kauze prelezenia plota pri dome Romana Mikulca (Slovensko - Za ľudí), ktorý bol v tom čase ministrom vnútra, vypovedal na utorkovom hlavnom pojednávaní svedok. Obžalobe pre porušovanie domovej slobody čelí dvojica Štefan H. a Marek M. Samosudkyňa Mestského súdu Bratislava I po skončení svedeckej výpovede odročila pojednávanie na 17. februára 2026.

Svedok vypovedal, že v deň spáchania skutku šiel s obžalovanými na večeru a trošku pili alkohol. Cestou z pohostinstva vznikol podľa jeho slov nápad, že sa pôjdu porozprávať s Mikulcom. Svedok povedal, že pri dome najskôr zazvonili na zvonček, ale nikto neotváral. Podčiarkol, že nevidel ako obžalovaní preliezli plot, pretože bol v tom čase otočený. „Až následne som zistil, čo sa stalo, že obvinení preliezli plot,“ podotkol svedok s tým, že ráno prišiel pre neho policajt a zobrali ho na výsluch.

Dvojica podľa obžaloby preliezla v marci 2023 plot pri Mikulcovom dome. Štefan H. na predchádzajúcom pojednávaní tvrdil, že sa s ním chcel porozprávať o sestre, ktorú krátko predtým postrelil už právoplatne odsúdený pedagóg Vladimír Šeparnev. Obžalovaní nemali podľa neho úmysel nikomu nič zlé urobiť a ani ublížiť.

Viac o téme: SvedokKauzaRoman MikulecŠtefan H.Prelezenie plotaMarek M.
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Národná garda do Memphisu
Národná garda do Memphisu nepríde: Súd zrušil rozhodnutie guvernéra aj výzvu Trumpa
Zahraničné
Britský súd poslal jedného
Britský súd poslal jedného z najaktívnejších sexuálnych predátorov na doživotie: Obetí môžu byť STOVKY
Zahraničné
poľský minister spravodlivosti Zbigniew
Exminister spravodlivosti Ziobro môže skončiť vo väzbe: Prokuratúra podala žiadosť súdu
Zahraničné
Juraj Cintula prichádza na
Juraj Cintula sa odvolal voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Autentické video: Auto dostalo šmyk a skončilo na streche!
Autentické video: Auto dostalo šmyk a skončilo na streche!
Správy
Život Cibulkovej sa otriasa v základoch, ona priznáva: Chýba mi adrenalín a víťazstvo! Návrat na kurty??
Život Cibulkovej sa otriasa v základoch, ona priznáva: Chýba mi adrenalín a víťazstvo! Návrat na kurty??
Prominenti
V uliciach Zvolena si v nočných hodinách chodí srnčia zver zbierať popadané jablká zo stromov
V uliciach Zvolena si v nočných hodinách chodí srnčia zver zbierať popadané jablká zo stromov
Správy

Domáce správy

Zamotaný škandál po Ficovej
Zamotaný škandál po Ficovej debate v Poprade: VIDEO malo usvedčiť Gröhlinga, realita je zrejme inde
Domáce
Odstrašujúce AUTENTICKÉ zábery z
Odstrašujúce AUTENTICKÉ zábery z nehody: VIDEO Auto dostalo šmyk a skončilo na streche!
Domáce
Roman Mikulec
Kauza prelezenia plota pri dome Romana Mikulca pokračuje: Po výpovedi svedka súd odročil proces o tri mesiace
Domáce
Medzi Štrbou a Važcom otvorili zrekonštruovanú cestu aj novú cyklotrasu – bezpečnejšie spojenie regiónov
Medzi Štrbou a Važcom otvorili zrekonštruovanú cestu aj novú cyklotrasu – bezpečnejšie spojenie regiónov
Prešov

Zahraničné

Požiar rodinného domu v
Požiar rodinného domu v Kazachstane si vyžiadal 12 obetí: Deväť detí zomrelo v plameňoch
Zahraničné
FOTO Jeffrey Epstein a Miroslva
NEČAKANÉ ODHALENIE: Lety Epsteinovho Gulfstreamu končili aj na Slovensku! Lajčák sa s ním radil o VLASTNEJ demisii
Zahraničné
Už žiadne lieky proti
Už žiadne lieky proti cholesterolu: Vedci sú nadšení! Stačí TAKÁTO úprava a problémy sú preč
Zahraničné
záplavy na severe Talianska
Taliansko zasiahla katastrofa: Zosuvy pôdy ničia obce! Dvaja mŕtvi a stovky evakuovaných
Zahraničné

Prominenti

Sasha s otcom Lievom
STRACH o slávneho herca: Náhla HOSPITALIZÁCIA kvôli záhadnej chorobe!
Zahraniční prominenti
Dominika Cibulková ako tajný
Život Cibulkovej sa otriasa v základoch, ona priznáva: Chýba mi adrenalín a víťazstvo! Návrat na kurty?
Domáci prominenti
Náhle ÚMRTIE oscarovej herečky:
Náhle ÚMRTIE oscarovej herečky: Pitva odhalila PRÍČINU!
Zahraniční prominenti
Tekashi 6ix9ine
DRÁMA u slávneho rapera: Do domu vtrhli ozbrojení útočníci... Jeho mama prežila chvíle hrôzy!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Táto OPTICKÁ ILÚZIA zbláznila
Táto OPTICKÁ ILÚZIA zbláznila internet: Dokážete nájsť psa skrytého v tomto obrázku? Len tí najpozornejší ho odhalia!
Zaujímavosti
Koľko konských síl má
Koľko konských síl má jeden kôň? POROVNANIE s autami vás doslova šokuje: TOTO sú fakty!
Zaujímavosti
FOTO Extrémna premena živej Barbie!
Živá Barbie opäť šokuje: Ukázala FOTKY spred zákrokov! Do plastík naliala vyše 100-tisíc eur, v Austrálii dostala STOPKU
Zaujímavosti
Lieky na zníženie cholesterolu
Lieky na zníženie cholesterolu môžu znížiť riziko demencie: Ukazuje najnovšia štúdia
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk
FOTO Lipový med
TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka
Domáce
Úspešná rodinná značka zaujala
Úspešná rodinná značka zaujala aj v známej relácii: Slováci teraz môžu využiť špeciálnu zľavu
plnielanu.sk
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk

Ekonomika

TOP 20 najziskovejších firiem Slovenska: Kto zarába najviac a prečo? (veľký prehľad)
TOP 20 najziskovejších firiem Slovenska: Kto zarába najviac a prečo? (veľký prehľad)
Ceny kakaa padajú, ušetríme na mikulášskych čokoládkach? Analytik vysvetľuje, čo sa deje na trhu!
Ceny kakaa padajú, ušetríme na mikulášskych čokoládkach? Analytik vysvetľuje, čo sa deje na trhu!
Konsolidácia nefunguje? Brusel neverí našim plánom: Deficit neklesne tak, ako očakáva vláda!
Konsolidácia nefunguje? Brusel neverí našim plánom: Deficit neklesne tak, ako očakáva vláda!
Křetínský zakladá s Francúzmi nového energetického giganta: Slovenské elektrárne ostávajú bokom
Křetínský zakladá s Francúzmi nového energetického giganta: Slovenské elektrárne ostávajú bokom

Šport

Ohlasy svetových médií: Namiesto zázraku hanba, Nemci roztrhali slovenské sny
Ohlasy svetových médií: Namiesto zázraku hanba, Nemci roztrhali slovenské sny
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Nevydarený výkon, ale v marci sa pobijeme o postup: Ohlasy Slovákov po rekordnej prehre
VIDEO Nevydarený výkon, ale v marci sa pobijeme o postup: Ohlasy Slovákov po rekordnej prehre
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Revolucionár modernej cyklistiky Sagan: Ak ma ľudia stále vnímajú takto, tak som robil niečo dobre
Revolucionár modernej cyklistiky Sagan: Ak ma ľudia stále vnímajú takto, tak som robil niečo dobre
Peter Sagan
Keď rozpráva legenda, tak ticho počúvajte: Sir Alex pochválil letnú posilu Manchestru United
Keď rozpráva legenda, tak ticho počúvajte: Sir Alex pochválil letnú posilu Manchestru United
Premier League

Auto-moto

FOTO: Dva nové modely z Francúzska. Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
FOTO: Dva nové modely z Francúzska. Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
Novinky
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Novinky
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
Klasické testy
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky

Kariéra a motivácia

5 najčastejších pracovných problémov a ako sa s nimi vysporiadať
5 najčastejších pracovných problémov a ako sa s nimi vysporiadať
Vyhorenie
7 užitočných tipov, ako podporiť kolegu, ktorý prežíva náročné obdobie
7 užitočných tipov, ako podporiť kolegu, ktorý prežíva náročné obdobie
Vzťahy na pracovisku
Kariéra EXPO v Banskej Bystrici:  Viac ako 30 zamestnávateľov ponúkne stovky voľných pracovných miest
Kariéra EXPO v Banskej Bystrici:  Viac ako 30 zamestnávateľov ponúkne stovky voľných pracovných miest
Kariera.sk TS
Zamestnanosť na Slovensku je rekordná: Prečo v roku 2026 mierne klesne a čo čaká trh práce?
Zamestnanosť na Slovensku je rekordná: Prečo v roku 2026 mierne klesne a čo čaká trh práce?
Aktuality

Varenie a recepty

Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Hovädzie stehno
Kedy začať piecť na Vianoce: Prehľad, ako to zvládnuť bez stresu
Kedy začať piecť na Vianoce: Prehľad, ako to zvládnuť bez stresu
Rady a tipy

Technológie

Okamžite aktualizuj prehliadač Chrome. Google potvrdil hackerské útoky, ktoré prebiehajú práve teraz
Okamžite aktualizuj prehliadač Chrome. Google potvrdil hackerské útoky, ktoré prebiehajú práve teraz
Aplikácie a hry
Na semaforoch by mohlo pribudnúť štvrté svetlo, upozorňujú odborníci na dopravu. Takto by malo fungovať
Na semaforoch by mohlo pribudnúť štvrté svetlo, upozorňujú odborníci na dopravu. Takto by malo fungovať
Autá
Blíži sa konflikt na Mesiaci? Toto môžeme urobiť, aby sa z neho nestal „divoký západ“
Blíži sa konflikt na Mesiaci? Toto môžeme urobiť, aby sa z neho nestal „divoký západ“
Vesmír
Ozempic pomáha schudnúť neuveriteľné množstvo kíl, odborníci však varujú pred jedným veľkým rizikom
Ozempic pomáha schudnúť neuveriteľné množstvo kíl, odborníci však varujú pred jedným veľkým rizikom
Veda a výskum

Bývanie

Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook

Pre kutilov

Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Náradie
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Recepty
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Údržba a opravy
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Alina tvorí kabelky, ktoré obstoja v čase meniacich sa trendov: Ženy už nehľadajú niečo nové, ale skôr pravdivé
Kariérne rozhovory
Alina tvorí kabelky, ktoré obstoja v čase meniacich sa trendov: Ženy už nehľadajú niečo nové, ale skôr pravdivé
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zamotaný škandál po Ficovej
Domáce
Zamotaný škandál po Ficovej debate v Poprade: VIDEO malo usvedčiť Gröhlinga, realita je zrejme inde
Odstrašujúce AUTENTICKÉ zábery z
Domáce
Odstrašujúce AUTENTICKÉ zábery z nehody: VIDEO Auto dostalo šmyk a skončilo na streche!
JE to vonku! Pozrite
Domáce
JE to vonku! Pozrite si, aký majetok priznali ministri s premiérom: Úspory v krypte, luxusné byty aj zbrane
Jeffrey Epstein a Miroslva
Zahraničné
NEČAKANÉ ODHALENIE: Lety Epsteinovho Gulfstreamu končili aj na Slovensku! Lajčák sa s ním radil o VLASTNEJ demisii

Ďalšie zo Zoznamu