Britský súd poslal jedného z najaktívnejších sexuálnych predátorov na doživotie: Obetí môžu byť STOVKY

Ilustračné foto
LONDÝN - Číňana, ktorého britská polícia označila za „jedného z najaktívnejších sexuálnych delikventov všetkých čias“, londýnsky súd v piatok odsúdil na doživotie. Informuje o tom agentúra AFP.

Čchao Sü sa priznal celkovo k 24 sexuálnym deliktom spáchaným v priebehu troch rokov. Podľa rozsudku londýnskeho súdu Woolwich Crown Court si muž musí odpykať minimálne 14 rokov vo väzení, počas ktorých nemôže požiadať o podmienečné prepustenie.

Londýnska polícia uviedla, že obžalovaný zneužil svoju pozíciu organizátora podujatí pre univerzitu na to, aby omámil a následne znásilnil niekoľko žien. Podľa polície 33-ročný muž tiež natáčal svoje sexuálne útoky pomocou skrytých kamier, ktoré rozmiestnil po interiéri svojho bytu. Bez ich súhlasu natáčal aj osoby na verejných priestranstvách.

Polícia uviedla, že identifikovala sedem obetí závažných sexuálnych útokov, no zároveň dodala, že „rozsah trestnej činnosti je oveľa väčší“ a že pravdepodobne existujú stovky ďalších obetí sexuálnej deviácie páchateľa.

