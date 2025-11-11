Vodič nafúkal takmer tri promile alkoholu: Za volantom bol napriek zákazu činnosti

Vodič so zákazom činnosti pri kontrole nafúkal takmer 3 promile alkoholu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
NÁMESTOVO - Tridsaťpäťročný vodič, ktorý jazdil po ceste II/520 v Námestove, nafúkal v sobotu (8. 11.) takmer tri promile alkoholu, zároveň viedol vozidlo počas zákazu činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlá do marca 2027. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Pri kontrole vodič vykonal dychovú skúšku s výsledkom 1,43 mg/l, čo je 2,98 promile alkoholu. Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar,“ priblížili policajti. Poverený príslušník Policajného zboru vedie trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia úradného rozhodnutia.