Polícia v rámci akcie proti obchodovaniu s ľuďmi skontrolovala 317 osôb: Ako to dopadlo?

BRATISLAVA - Polícia skontrolovala v rámci spoločných akčných dní EMPACT (Joint Action Days - JAD) zameraných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi 317 osôb. Z toho 155 cudzincov predovšetkým z Vietnamu, Ukrajiny, Číny a Indie. Neidentifikovala žiadnu obeť obchodovania s ľuďmi. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Lea Vilhanová.
Na Slovensku prebiehali podľa hovorkyne kontroly na celom území. Príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ spolu s inšpektormi práce skontrolovali 33 podnikateľských subjektov, a to najmä na miestach, kde by sa mohli nachádzať potenciálne obete obchodovania s ľuďmi. „V roku 2025 Policajný zbor eviduje 29 začatých trestných stíhaní pre tento trestný čin, v ktorých bolo zaznamenaných 38 obetí (z toho 21 detí). Väčšina z nich bola sexuálne vykorisťovaná,“ tvrdí Vilhanová.
Boj proti obchodovaniu s ľuďmi
Slovensko sa od 22. do 26. septembra zapojilo do rozsiahlych spoločných akčných dní EMPACT (Joint Action Days - JAD) zameraných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania, s dôrazom na poľnohospodársky sektor. Akcia sa konala pod záštitou Europolu a Európskeho orgánu práce a uskutočnila sa v 32 krajinách Európy. Na kontrolách podnikateľských subjektov sa zúčastnili príslušníci Policajného zboru a inšpektori práce.
„Spoločné úsilie všetkých zúčastnených krajín prinieslo významné výsledky, a to identifikáciou 404 potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 393 obetí pracovného vykorisťovania, zatknutých bolo 54 podozrivých osôb a začatých 341 nových vyšetrovaní,“ priblížila Vilhanová. Uviedla, že výsledky akčných dní potvrdili, že obete obchodovania s ľuďmi sa nachádzajú na celom území Európskej únie, často aj na miestach, kde to spoločnosť neočakáva. V prípade, že ľudia disponujú informáciami o možnej obeti obchodovania s ľuďmi, môžu kontaktovať bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.