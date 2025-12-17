Policajti neverili vlastným očiam! Vodič začal pred kontrolou cvičiť, aby nenafúkal: Autentické VIDEO zverejnili

DUBŇANY – Cestná kontrola môže dopadnúť rôznymi spôsobmi. Vodiči sa už ocitli v rôznych situáciách, ale zrejme ani jeden sa nepokúsil zachrániť svoj krk podobným spôsobom. Policajti tak zachytili na služobnej kamere komickú situáciu, pri ktorej ostatní len krútia hlavami.
Predvianočné obdobie je typické okrem kupovania darčekov aj konaním vianočných večierkov. Na tých nemôže samozrejme chýbať okrem dobrého jedla a zábavy aj alkohol. Mnohí to zvyknú prehnať a za volant sadnú podgurážení. Inak tomu nebolo ani pri obci Dubňany na Južnej Morave v ČR.
Drepy a beh okolo auta
V sobotu ráno dňa 13. decembra zastavili policajti vozidlo Škoda Felícia, ktoré nebezpečne kľučkovalo po úzkej vozovke v obci Dubňany. Vodič (30) z Hodonína mal podľa svojich slov namierené do Brna. Po prvej dychovej skúške mu prístroj nameral takmer tri štvrtiny promile alkoholu v krvi. Muž sa síce priznal, že v noci mal pivo, ale s výsledkom testu na alkohol sa nechcel zmieriť. Nasledovala teda komická situácia.
Policajti zostali doslova zaskočení z toho, čo vodič spravil. Na ceste pri vozidle začal doslova robiť drepy. Následne niekoľkokrát obehol auto. Očividne sa pokúšal alkohol vypotiť. Po tomto čine mu policajti vykonali aj druhú dychovú skúšku, pri ktorej bol alkohol v krvi naďalej prítomní, i keď už v nižšom množstve.
Zistená prítomnosť amfetamínu
Muži zákona požadovali od vodiča aj test na prítomnosť omamných látok. Odprevadili ho do nemocnice, kde podstúpil odber biologických vzoriek. Tie vyšli pozitívne na amfetamín. Užitie drogy napriek tomu vodič popieral. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz.