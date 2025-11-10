V dôsledku nehody vlakov pri Pezinku mešká v pondelok viacero vlakov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
BRATISLAVA - V dôsledku nedeľnej (9. 11.) nehody vlakov pri Pezinku mešká v pondelok viacero vlakov. Niektoré boli aj odrieknuté. Vlaky meškajú v rozmedzí od 30 do 50 minút. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú.
VIDEO Nehoda vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom:
Nehoda vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)
Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.