Dve nehody na trati sú podľa Mateja zdvihnutý varovný prst! Hrozí zrušenie vlakov zadarmo?

TASR

BRATISLAVA - Dve nehody v železničnej doprave v krátkom čase sú zdvihnutým varovným prstom, aby sme si uvedomili, že bezpečnosť je prvoradá a nedá sa na nej šetriť. V súvislosti so zrážkami vlakov pri Pezinku a Rožňave to uviedol riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej s tým, že Slovensko musí výraznejšie investovať do moderných zabezpečovacích systémov na železnici.

Riaditeľ IDH skonštatoval, že k zrážke vlakov pri Pezinku došlo na trati, ktorá je zabezpečená moderným zabezpečovacím systémom ETCS. Vo vlaku, ktorý podľa prvotných informácií išiel na červenú, však toto zariadenie zrejme inštalované nebolo. Ak by systémom disponovali obe súpravy, k zrážke by nedošlo. Zodpovedným dôsledkom po vyšetrení nehody by podľa Mateja malo byť prijatie opatrenia, na základe ktorého by mohli na zmodernizovaných tratiach so systémom ETCS jazdiť iba rušne vybavené týmto zariadením, rovnako ako je to napríklad v Českej republike.

Vyjadrenie ministra zdravotníctva Kamila Šaška k nehode vlakov pri Pezinku (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nedostatok zmodernizovaných tratí

Nedostatok zmodernizovaných tratí a chýbajúce systémy ETCS v rušňoch sú podľa riaditeľa IDH zodpovednosťou politikov. Železničné nehody pri Pezinku a Rožňave považuje za zdvihnutý prst a jasný signál, že Slovensko si musí uvedomiť dôležitosť investícií do modernizácie železníc. Financie je pritom možné nájsť aj priamo v železničnej doprave.

„Jedným z možných zdrojov je eliminácia vlakov zadarmo. Ak by sme zrušili vlaky zadarmo študentom a nechali im zadarmo len cestu do školy a zo školy a dôchodcovia by mohli cestovať zadarmo len v takzvaných sedlách, nie v špičkách, ročne by sme mali na stole približne 30 miliónov eur. Tie by mali smerovať do zvýšenej bezpečnosti na tratiach vrátane investícií do ETCS systémov na všetky lokomotívy,“ skonštatoval Matej.

Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.

V polovici októbra došlo k nehode na železnici aj v okrese Rožňava

V polovici októbra došlo k nehode na železnici aj v okrese Rožňava. Pri obci Jablonov nad Turňou sa na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate, zrazili dva rýchliky. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v pondelok ponúkol svoju funkciu predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD). Ten túto ponuku odmietol. Premiér zároveň požiadal šéfa rezortu dopravy, aby s okamžitou platnosťou odvolal vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko.

