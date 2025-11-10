Vlak plný mladých! Psychológ z IPčka opísal, čo sa dialo po nehode: Panika, strach aj neuveriteľná solidarita

PEZINOK – Strach, šok a bezmocnosť. To boli najčastejšie pocity, s ktorými sa po nedeľnej nehode vlakov pri Pezinku stretol tím krízových psychológov IPčka. Na mieste pomáhali cestujúcim, ktorí prežívali stres a zmätenosť po náraze.
„Bezprostredne po nehode sme sa stretli s ľuďmi, ktorí boli prirodzene v šoku a v strese – mnohí prežívali intenzívny strach, zmätenosť či telesné prejavy napätia, ako úzkosť alebo panický atak,“ uviedol pre Topky psychológ Marek Madro z IPčka.
Ich úlohou bolo podľa neho v prvom rade poskytnúť ľuďom bezpečný priestor, kde mohli ventilovať emócie a dostať sa zo stavu „zamrznutia“ do väčšej psychickej stability. „U niektorých sa naopak prejavila silná potreba konať a pomáhať – aj tam bolo dôležité usmerniť ich, aby neprekročili svoje limity a zostali v bezpečí,“ dodal. Súčasťou práce tímu bola aj psychoedukácia – vysvetliť, čo môžu ľudia v najbližších dňoch prežívať, ako zvládať emócie a kde v prípade potreby získať odbornú pomoc.
Bežné reakcie po traume
V nasledujúcich dňoch po takejto udalosti sa u ľudí často objavujú nespavosť, flashbacky, pocity viny, úzkosť či podráždenosť. Niektorí sa stiahnu do seba, iní hľadajú kontakt a oporu. „Dôležité je vedieť, že tieto reakcie sú bežné a zvyčajne sa postupne zmierňujú – pomáha rozhovor s blízkymi, odpočinok, udržiavanie bežného denného rytmu,“ vysvetľuje Madro.
Ak sa však stav do dvoch týždňov nezlepší, odborníci odporúčajú vyhľadať pomoc psychológa alebo iného odborníka na duševné zdravie.
Kde hľadať pomoc
Psychológovia z IPčka sú pripravení pomáhať nonstop, anonymne a bezplatne – na Krizovej linke pomoci 0800 500 333, prostredníctvom chatu na www.ipcko.sk alebo e-mailom na poradna@ipcko.sk.
„Okrem online pomoci má IPčko regionálne centrá vo všetkých krajských mestách, kde sa dá stretnúť s odborníkom aj osobne,“ doplnil Madro. Podporu môžu poskytnúť aj školskí psychológovia, Centrá poradenstva a prevencie, či všeobecní lekári. „Dôležité je nezostať s ťažkými pocitmi osamote a vyhľadať pomoc čo najskôr,“ uzatvára Marek Madro.