Brutálna smrť Čecha v Chorvátsku: Zabiť ho mal majiteľ reštaurácie! Zrazil ho na motorke

ZADAR - V chorvátskom prímorskom meste Sv. Filip i Jakov zahynul 44-ročný český turista. Podľa chorvátskych médií do neho narazil miestny majiteľ reštaurácie, ktorý mal jazdiť rýchlosťou až 168 km/h.
Zrážka v obytnej zóne skončila smrťou
Chorvátska polícia vyšetruje tragickú nehodu, ktorá sa stala v sobotu podvečer pri Zadare. Na ceste v obci Sv. Filip i Jakov narazil motocyklista do chodca. Podľa médií ide o 44-ročného občana Českej republiky, ktorý zomrel na mieste.
Motorkár utrpel vážne zranenia a záchranári ho previezli do nemocnice v Zadare.
Motorkár mal ísť až 168 km/h
Portál 24sata uviedol, že vodič motocykla je majiteľ reštaurácie z oblasti Biogradu. Podľa prvých zistení pravdepodobne jazdil extrémne rýchlo. Web Index informoval: „Motocyklista neprispôsobil vysokú rýchlosť podmienkam na ceste. V obytnej časti mesta narazil do muža, ktorý prechádzal cez vozovku pred vyznačeným priechodom.“
Podľa chorvátskych reportérov mohol mať v momente nárazu rýchlosť až 168 km/h.
Náraz bol devastujúci
Po prudkej kolízii sa motocyklista zrútil na vozovku a so strojom nekontrolovane kĺzal ďalej, kým nenarazil do betónového múru.
„Chodec, 44-ročný český občan, žiaľ, na mieste podľahol zraneniam,“ doplnil pre Index zdroj z vyšetrovania.
Ťažko zraneného 36-ročného motocyklistu urgentne previezli do zadarskej nemocnice, kde mu diagnostikovali vážne, život ohrozujúce zranenia hlavy a chrbtice.
O prípade vie aj česká diplomacia
O nehode bol informovaný aj český konzulát v Zadare. Pre portál TN.cz to potvrdila hovorkyňa českého ministerstva zahraničných vecí Mariana Wernerová: „Zastupiteľský úrad prípad rieši s miestnymi orgánmi. Na naše ministerstvo sa zatiaľ nikto v súvislosti s nehodou neobrátil.“
Cesta bola uzavretá celé hodiny
Polícia miesto nehody dokumentovala niekoľko hodín. Počas vyšetrovania aj odstraňovania následkov bola komunikácia pre dopravu úplne uzavretá.