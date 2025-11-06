Štvrtok6. november 2025, meniny má Renáta, zajtra René

Na väčšine Slovenska sa môže v piatok ráno vyskytnúť hmla

TASR

BRATISLAVA - Na väčšine Slovenska sa môže od polnoci do piatka (7. 11.) 10.00 h vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa.

Výstraha platí pre celý Trenčiansky, Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj, taktiež pre okresy Piešťany, Levice, Topoľčany a Zlaté Moravce. „Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ ozrejmili meteorológovia.

