Ráno s hustou hmlou: Meteorológovia vydali výstrahy pre väčšinu okresov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na väčšine územia Slovenska je potrebné vo štvrtok ráno počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vyhlásil výstrahy prvého stupňa pre takmer všetky okresy. Informoval o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre celé územie krajiny okrem Bratislavského a Trnavského kraja a okresov Myjava, Šaľa a Komárno. Predbežne zostanú v platnosti do 10.00 h.
(Zdroj: SHMÚ)
SHMÚ upozornil, že dohľadnosť môže miestami klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.