Meteorológovia varujú pred poľadovicou: Vydali výstrahu prvého stupňa pre TIETO časti Slovenska

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - V niektorých častiach Slovenska sa môže v sobotu doobeda vyskytnúť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 10.00 h.
Výstraha pred poľadovicou platí pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.
(Zdroj: SHMÚ)
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varujú meteorológovia.