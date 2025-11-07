Vodiči, spozornite! Vo viacerých okresoch Slovenska treba počítať s hmlou

BRATISLAVA - Vo viacerých okresoch Slovenska treba v piatok ráno počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Trvá do 10.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy pred hmlou platí pre celý Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. Tiež v okresoch Piešťany, Zlaté Moravce, Topoľčany a Levice. Meteorológovia tam očakávajú výskyt hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili.
Oznámili tiež, že v oblasti Veľká Ida došlo k prekročeniu informačného prahu pre častice PM10, nenastali však podmienky pre vydanie upozornenia na smogovú situáciu. V najbližších hodinách očakávajú zlepšenie rozptylovej situácie.