Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - V niektorých okresoch Slovenska sa v pondelok ráno môže vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa s platnosťou do 10.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy sa týka okresov Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Šaľa, Dunajská Streda, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov a Svidník. Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.
(Zdroj: shmu.sk)