Krádež v rodinnom dome v Bratislave! VIDEO Páchateľ spôsobili škodu 10-tisíc eur

BRATISLAVA - Polícia vyšetruje krádež a porušovanie domovej slobody, ktorých sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ od 29. októbra do 1. novembra v jednom z rodinných domov v bratislavských Rusovciach. Odtiaľ odcudzil trezor s finančnou hotovosťou, listinnými dokumentami, náhradnými kľúčmi od motorového vozidla a drevenú šperkovnicu so šperkami. Uvedeným konaním spôsobil škodu vo výške 10.000 eur. Informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Polícia vyzýva občanov, aby v prípade že majú akékoľvek informácie k totožnosti muža, jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, im to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
VIDEO