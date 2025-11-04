Dráma na stanici v Prievidzi: Opitý muž sa vyhrážal žene zabitím! Polícia ho obvinila z výtržníctva

PRIEVIDZA - Polícia obvinila 30-ročného muža z prečinu výtržníctva v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. Pod vplyvom alkoholu sa na autobusovej stanici vyhrážal 42-ročnej žene zabitím. Informovala o tom v utorok trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Obvinený minulý týždeň na poludnie na autobusovej stanici pod vplyvom alkoholu slovne zaútočil na 42-ročnú ženu. Vulgárne jej nadával a následne sa k nej rozbehol so slovami, že ju zabije a podreže. Tieto výhražné slová opakoval niekoľkokrát. V ruke pritom držal zelenú sklenenú fľašu, ktorou sa zaháňal,“ opísala Klenková.
Poškodená pred mužom podľa nej začala utekať cez autobusovú stanicu smerom k blízkemu obchodu, kde sa schovala. Muž ju však prenasledoval a začal ju hľadať na predajnej ploche. Keď ju nenašiel, vrátil sa späť na autobusovú stanicu. „Poškodená medzitým privolala políciu a v jej prítomnosti sa vrátila na autobusovú stanicu. Obvinený sa napriek prítomnosti policajnej hliadky znovu pokúsil na poškodenú zaútočiť, v čom mu už zabránila polícia,“ doplnila Klenková.
Policajti mužovi v zmysle zákona obmedzili osobnú slobodu, po vykonaní potrebných procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, o ktorom rozhodoval súd.