Štyria cudzinci preliezli plot a ukradli suroviny za takmer 1400 eur: Teraz čelia obvineniu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
HUMENNÉ - Polícia obvinila z krádeže štyroch mužov z Maďarska vo veku 25, 30, 35 a 43 rokov. Koncom októbra v noci preliezli oplotenie objektu zberných surovín v Humennom a odcudzili dve vrecia nerastných surovín, pravdepodobne medi. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová informovala, že vznikla škoda takmer 1400 eur.
Do objektu sa vrátili aj o pár dní neskôr, opäť v noci. Pri krádeži ich však vyrušil majiteľ firmy. „Dvaja z obvinených tak konali napriek tomu, že za obdobnú trestnú činnosť už boli v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdení,“ uviedla hovorkyňa s tým, že muži skončili v cele policajného zaistenia.