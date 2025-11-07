Polícia pátra po zlodejovi: FOTO Muž ukradol bicykel z priestorov železničnej stanice v Pezinku

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
PEZINOK - Bratislavskí policajti vyšetrujú krádež bicykla v hodnote takmer 1500 eur. Ešte 12. septembra ho ukradol neznámy páchateľ. Polícia prosí verejnosť o pomoc pri pátraní po totožnosti muža na fotografiách, ktoré zverejnila na sociálnej sieti.
Neznámy páchateľ ukradol bicykel značky Rondo, typ Ruut AL1, farby navy/black v piatok 12. septembra o 18.20 h. „V tejto súvislosti pátrame po totožnosti osoby na priložených fotografiách a vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície,“ napísali bratislavskí krajskí policajti.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)