Úmrtie pacientky (†65) v ústave na východe vyvoláva VÁŠNE: Ústav reaguje, chirurg za nič nemôže!

KOŠICE - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach je momentálne v centre pozornosti pre úmrtie 65-ročnej Márie. Ústav sa ohradil voči informáciám, podľa ktorých mal kardiochirurg preferovať brífing ministra pred záchranou života spomínanej pacientky. Podľa nich ide o lživé a zavádzajúce správy s nedoziernými dôsledkami.
Ústav sa k celému prípadu vyjadril na sociálnej sieti. "Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine pacientky M. P. Je nám úprimne veľmi ľúto, ak zložitý a komplexný diagnosticko-terapeutický proces nedopadne podľa očakávaní a snažíme sa stotožniť s mysľou človeka, ktorý trúchli nad stratou blízkej a milovanej osoby," uviedol ústav.
Chirurg bol na tlačovej konferencii až po zákroku, tvrdia
V prvotných pasážach sa okamžite vyjadrili k medializovaným informáciám o tom, že rodina sa posťažovala na účasť chirurga na tlačovej konferencii k stavu ministra Samuela Migaľa z MIRRI. Adrián Kolesár, ktorý pôsobí ako prednosta a kardiochirurg v tomto ústave, sa mal podľa nich na tlačovom brífingu nachádzať práve v čase operácie dotknutej pacientky.
"Verejne deklarujeme, že účasť doc. MUDr. Adriana Kolesára na brífingu ministra Samuela Migaľa určite neovplyvnila priebeh ani výsledok operácie a nemá žiadnu súvislosť s operáciou pacientky. Doc. MUDr. Adrian Kolesár sa zúčastnil brífingu až po ukončení operačného výkonu. Pri každej operácii je prítomný tím zložený z viacerých lekárov rôznych odborností a príslušného zdravotníckeho personálu, pričom každý člen tímu plní špecifickú úlohu v jednotlivých fázach operácie," vysvetlil ústav.
Kým bola Mária (†65) na operačnom stole, chirurg si vraj odbehol na Migaľovu tlačovku: Rodina teraz hromží!
Ústav potvrdil skoršie informácie o tom, že prípad je v štádiu vykonávania dohľadu Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Zainteresovaní lekári a stredný zdravotnícky personál pracujú často na hranici svojich fyzických a psychických síl a so stratou každého pacienta sa vyrovnávajú veľmi ťažko," uistil VÚSCH.
Šírenie dezinformácií podkopáva dôveru uznávaného chirurga, tvrdí ústav
"Tvrdo sa ohradzujeme voči nepravdám a medializovaným vyjadreniam, ktoré vytvárajú dojem, že VÚSCH, resp. doc. MUDr. Adrian Kolesár, uprednostnili brífing ministra Samuela Migaľa pred záchranou života pacientky. Nie je to pravda. Zároveň dôrazne upozorňujeme, že takéto šírenie nepravdivých informácií bezdôvodne podkopáva dôveru špičkového zdravotníckeho zariadenia a najmä dôveryhodnosť oceňovaného a rešpektovaného kardiochirurga, čo môže mať ďalekosiahle následky na celú spoločnosť a verejné zdravie v budúcnosti," uzavreli.
Rodina zosnulej 65-ročnej Márie sa na skutočnosť, že je Kolesár na tlačovke v čase operácie, posťažovala cez portál Korzár. Konkrétne išlo o deti zosnulej, ktoré začali konať.