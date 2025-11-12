Streda12. november 2025, meniny má Svätopluk, Jonáš, zajtra Stanislav

Svet kultúry je v smútku: Zomrel významný slovenský profesor a hudobník!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Zomrel liturgický hudobník a pedagóg, profesor Juraj Lexmann. O úmrtí informovala rodina zosnulého.

Lexmann sa výrazne zapísal do dejín slovenskej liturgickej hudby. Jeho osobnosť si v tejto súvislosti pripomenula aj Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Pripomenula viacero jeho diel. „V súčasnosti sa pripravuje na vydanie jeho posledné dielo Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie,“ priblížila.

 
 

Lexmann sa venoval aj teoretickej oblasti. Je autorom knihy Teória liturgickej hudby, ktorá podľa KBS patrí k základným dielam v oblasti sakrálnej hudby na Slovensku. Poukázala na to, že zosnulý stojí i za viacerými dokumentárnymi filmami, ktoré sa týkajú cirkevnej hudby.

Vyzdvihla tiež to, že Lexmann sa zaslúžil o pokoncilovú obnovu cirkevnej hudby v čase totality. „Pôsobil ako pedagóg v Kňazskom seminári v Bratislave a prispel k formácii viacerých generácií budúcich kňazov a hudobníkov,“ dodala.

Viac o téme: úmrtieProfesorPedagógJuraj LexmannLiturgický hudobník
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ďalší podozrivý prípad na
Ďalší podozrivý prípad na východe Slovenska: Novorodencovi malo začať krvácať z nosa počas kojenia! Dieťa zomrelo
Domáce
Peter Pellegrini a Richard
Pellegrini a Raši si pripomenuli 33. výročie úmrtia Alexandra Dubčeka
Domáce
Dvojité úmrtie po prestrelke
Dvojité úmrtie po prestrelke na Kréte: Grécko reaguje sprísnením opatrení
Zahraničné
FOTO Úmrtie pacientky (†65) v
Úmrtie pacientky (†65) v ústave na východe vyvoláva VÁŠNE: Ústav reaguje, chirurg za nič nemôže!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tibor Goljan: Verím, že do zápasu s Anglickom pôjdeme s dobrým bodovým ziskom
Tibor Goljan: Verím, že do zápasu s Anglickom pôjdeme s dobrým bodovým ziskom
Futbal
Adam Hrdina: Bodov máme dosť, ale čaká nás neľahký zápas
Adam Hrdina: Bodov máme dosť, ale čaká nás neľahký zápas
Futbal
Mesiac fotografie: Tono Stano v galérii Danubiana
Mesiac fotografie: Tono Stano v galérii Danubiana
Správy

Domáce správy

Malí hrdinovia z Bratislavy
Malí hrdinovia z Bratislavy ukázali odvahu! Tonko (10) a Dávidko (8) zachránili vlastnú babku
Domáce
Bruselu s nami došla
Bruselu s nami došla trpezlivosť! Pre podvody na DPH k nám prišla európska prokurátorka: Raj zločincov
Domáce
V Snine zadržali muža
V Snine zadržali muža s 3-tisíc kusmi cigariet bez kontrolných známok
Domáce
Polícia v Snine zadržala muža s tisíckami cigariet bez kontrolných známok, hrozí mu vysoká pokuta
Polícia v Snine zadržala muža s tisíckami cigariet bez kontrolných známok, hrozí mu vysoká pokuta
Prešov

Zahraničné

FOTO Tragická bilancia tajfúnu Fung-wong:
Tragická bilancia tajfúnu Fung-wong: Vyžiadal si najmenej 51 zranených
Zahraničné
V Číne sa zrútil
DESIVÉ zábery z Číny: Obrovský most PADOL k zemi! Stavba vydržala len pár MESIACOV
Zahraničné
Dôchodcovia si u našich
Dôchodcovia si u našich susedov značne polepšia! Dostanú dodatočné zvýšenie dôchodku
Zahraničné
Wes Streeting
Reči o pláne nahradiť Starmera sú nepravdivé, tvrdí minister Streeting
Zahraničné

Prominenti

Sally Kirkland
SMRŤ hollywoodskej legendy Sally Kirkland (†84): Držiteľka Zlatého glóbusu zomrela v hospici!
Zahraniční prominenti
Wisterovej NOČNÁ MORA nekončí:
Wisterovej NOČNÁ MORA nekončí: Jej exmanžel sa opäť postavil pred SÚD!
Domáci prominenti
Zábery z premiéry Blonde
Slávna herečka po ROZCHODE s Tomom Cruisom: Nafotili ju s jej EX!
Zahraniční prominenti
Nicolas Sarkozy, Carla Bruni
Konečne spolu! Odsúdený Sarkozy je na slobode… Spoločný obed s manželkou Carlou Bruni!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO TOTO robí s vaším
TOTO robí s vaším mozgom obyčajný syr: Vedci odhalili neuveriteľnú súvislosť! Stačí kúsok syra týždenne a ... WAU
Zaujímavosti
FOTO Záhadný 3I/ATLAS vysiela rádiové
Záhada z vesmíru sa prehlbuje: Signál od 3I/ATLAS môže otvoriť nové možnosti výskumu! Vedci netušili, že to je možné
Zaujímavosti
Štúdia odhalila TABU tému:
Štúdia odhalila TABU tému: Hmotnosť v detstve rozhoduje o tom, ČO skrývate v nohaviciach! Ako to je možné?
Zaujímavosti
Je zdravé používať vibrátor?
Je zdravé používať vibrátor? Čo hovoria odborníci o prínosoch pre telo aj psychiku
vysetrenie.sk

Dobré správy

Hypotéka, účet, transakčná daň
Hypotéka, účet, transakčná daň či investovanie? Pýtajte sa experta na financie
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Vodiči pozor: Diaľnicu pri Bratislave už tento týždeň úplne uzatvoria, takto povedú obchádzky! (foto)
Vodiči pozor: Diaľnicu pri Bratislave už tento týždeň úplne uzatvoria, takto povedú obchádzky! (foto)
Koniec jednej éry? Traja mladíci zosadili z trónu miliardárov samotného Marka Zuckerberga!
Koniec jednej éry? Traja mladíci zosadili z trónu miliardárov samotného Marka Zuckerberga!
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!

Šport

FOTO Nad Tatrou sa blýska! Slovensko predstavilo nové dresy, premiéru budú mať na ZOH
FOTO Nad Tatrou sa blýska! Slovensko predstavilo nové dresy, premiéru budú mať na ZOH
Reprezentácia
Čerstvá aktualita pred zápasom na Slovensku: Severní Íri povolali známu tvár
Čerstvá aktualita pred zápasom na Slovensku: Severní Íri povolali známu tvár
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
FOTO Ledecká dokáže upútať nielen na zasneženom svahu: Pikantné zábery lanária oči fanúšikov
FOTO Ledecká dokáže upútať nielen na zasneženom svahu: Pikantné zábery lanária oči fanúšikov
Ostatné
Vrcholí skupinová fáza kvalifikácie na MS 2026: Boj o priamu miestenku i baráž je otvorený
Vrcholí skupinová fáza kvalifikácie na MS 2026: Boj o priamu miestenku i baráž je otvorený
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Je generácia Z nezamestnateľná? Výsledky nového prieskumu sú znepokojivé!
Je generácia Z nezamestnateľná? Výsledky nového prieskumu sú znepokojivé!
Pracovné prostredie
Motivačný list a životopis bez stresu: Získajte vysnívanú prácu vďaka novým AI funkciám na Kariéra.sk
Motivačný list a životopis bez stresu: Získajte vysnívanú prácu vďaka novým AI funkciám na Kariéra.sk
CV a motivačný list
Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Pre zamestnávateľov
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Čím potrieť vianočku, aby bola zlatistá a lesklá ako z pekárne
Čím potrieť vianočku, aby bola zlatistá a lesklá ako z pekárne
Rady a tipy
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Rady a tipy

Technológie

Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Správy
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Veda a výskum
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Veda a výskum
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Veda a výskum

Bývanie

Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!

Pre kutilov

Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Hailey Bieber a éra glow minimalizmu: Keď menej make-upu znamená viac sebalásky, trend, ktorý zmenil vnímanie krásy
Zahraničné celebrity
Hailey Bieber a éra glow minimalizmu: Keď menej make-upu znamená viac sebalásky, trend, ktorý zmenil vnímanie krásy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Bruselu s nami došla
Domáce
Bruselu s nami došla trpezlivosť! Pre podvody na DPH k nám prišla európska prokurátorka: Raj zločincov
Už o mesiac sa
Domáce
Už o mesiac sa vyplácajú 13. dôchodky: TABUĽKA Pozrite, kto dostane PLNÚ SUMU a kto len 300 eur
V Číne sa zrútil
Zahraničné
DESIVÉ zábery z Číny: Obrovský most PADOL k zemi! Stavba vydržala len pár MESIACOV
Ilustračné foto
Domáce
Svet kultúry je v smútku: Zomrel významný slovenský profesor a hudobník!

Ďalšie zo Zoznamu