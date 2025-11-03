Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

Kým bola Mária (†65) na operačnom stole, chirurg si vraj odbehol na Migaľovu tlačovku: Rodina teraz hromží!

Prednosta sa mal v čase zákroky účastniť Migaľovej tlačovej konferencie.
Prednosta sa mal v čase zákroky účastniť Migaľovej tlačovej konferencie. (Zdroj: TASR/Marián Holubčík, Veronika Mihaliková)
KOŠICE - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach je známym zdravotným stánkom pre osoby so srdcovými ťažkosťami. Po novom sa s ním však spája šokujúca kauza. Chirurg si vraj mal odbehnúť na tlačovú konferenciu Samuela Migaľa z MIRRI, ktorý bol tiež po zákroku.

Zástupcovia nemocnice s Radomírom Šalitorisom informujú o stave ministra Samuela Migaľa po operácii (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Celej záležitosti sa venoval východoslovenský spravodajský portál Korzár. Problémom však je to, že v čase brífingu Migaľa mal v priestoroch VÚSCH na východe Slovenska prebiehať dôležitý operačný zákrok, ktorý absolvovala dnes už nebohá pani Mária. Tá napokon zomrela vo veku 65 rokov, čo zasiahlo predovšetkým jej blízku rodinu. Tej sa hneď nezdali okolnosti, s akou postupnosťou zákrok prebiehal a smrť ich najbližšej osoby v rodine ich o to viac zasiahla a nahnevala.

Prednosta na brífingu s ministrom

Pacientku pritom neoperoval žiadny začiatočník, ale rokmi skúšaný kardiochirurg docent a prednosta kliniky srdcovej chirurgie vo VÚSCH Adrián Kolesár. Všetko sa odohralo ešte v polovici leta 6. augusta 2025. V tom čase sa pred ústavom konala tlačová konferencia ministra MIRRI Samuela Migaľa, ktorý sa zotavoval po jeho vlastnej operácii. Zo záznamu je evidentné, že na brífingu vystupoval aj odborník Kolesár.

Na snímke napravo od Migaľa stojí spomínaný prednosta Kliniky srdcovej chirurgie VÚSCH Adrián Kolesár.
Na snímke napravo od Migaľa stojí spomínaný prednosta Kliniky srdcovej chirurgie VÚSCH Adrián Kolesár. (Zdroj: TASR/Marián Holubčík)

Ťažko chorá Mária bola stále na operačnom stole

Táto skutočnosť neušla ani rodina nebohej Márie, ktorá si prenos detailne zanalyzovala. Všimli si totiž, že práve v identickom čase bola ich vlastná matka ešte stále na operačnom stole. "Zaregistrovali sme, že doktor, ktorý ju operoval, je na tlačovke. Volali sme na áro a povedali nám, že mama je ešte stále na operačnej sále," vyriekol pre Korzár syn zosnulej Márie Martin.

Jej rodina tvrdí, že po zákroku zo 6. augusta sa už ich milovaná matka nikdy neprebrala a zomrela 13. augusta vo veku 65 rokov. "Chceme len spravodlivosť pre mamku. Veríme, že ešte mohla žiť," povedala denníku užialená dcéra zosnulej Miroslava.

Adrián Kolesár v popredí lekárov na tlačovom brífingu.
Adrián Kolesár v popredí lekárov na tlačovom brífingu. (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Deti začali konať

Odchod matky z tohto sveta rodina nesie ťažko, a to aj čo sa týka otázky spravodlivosti. Máriine deti preto podali podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten teraz potvrdil, že začal v prípade výkon dohľadu, ktorý aktuálne naďalej pokračuje.

Ich matka mala byť prijatá do VÚSCH za účelom operácie mitrálnej chlopne. Malo ísť len o bežnú a často vykonávanú procedúru na zlepšenie kvality života. O následných komplikáciách vraj deti nemali byť informované a vraj tiež nebola vykonaná ani pitva.

"Jednotlivé činnosti boli počas celého operačného zákroku vykonávané riadne so zabezpečením potrebného vybavenia a monitorovania pacienta," argumentuje hovorca VÚSCH Igor Michalčík.

Kým bola Mária (†65)
 (Zdroj: TASR / František Iván)

Migaľ je v šoku, rodine poslal odkaz

Prvým, kto reagoval na tento incident, bol samozrejme minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. Ten rodine vyjadril sústrasť. "Je mi ľudsky veľmi ľúto, že pani pacientka po zákroku zomrela. O to viac sa ma to dotýka, pretože viem, aké je to stáť na hrane života a smrti," uviedol. O prípade má podľa neho teraz rozhodnúť nezávislý úrad.

Samuel Migaľ
Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aj riaditeľ nemocnice sa stretol s pozostalými, ktorým vyjadril tiež úprimnú sústrasť a informoval ich o priebehu. Rodina dostala zdravotnú dokumentáciu a zariadenie podľa ich slov spolupracuje s úradom pre dohľad. "Vyjadrujeme ľútosť nad touto udalosťou a zároveň veríme, že prebiehajúce vyšetrovanie prinesie v tejto veci jasné zistenia," dodal Michalčík.

