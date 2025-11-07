Zomrel americký vedec James Watson, spoluobjaviteľ štruktúry DNA

NEW YORK - Vo veku 97 rokov zomrel americký vedec a jeden z objaviteľov štruktúry DNA James Watson, ktorý vďaka tomu v roku 1962 získal Nobelovu cenu za lekárstvo. O Watsonovom štvrtkovom skone dnes informoval denník The New York Times (NYT).
List označil Watsonovu úlohu v dešifrovaní DNA za natoľko veľkú, aby si zaslúžil zaradenie medzi najvýznačnejších vedcov dvadsiateho storočia. Watson sa pripojil aj k Projektu ľudského genómu, ktorého cieľom bolo zmapovanie génov. Watson spoločne s britskými vedcami Francisom Crickom a Mauricom Wilkinsom dostali Nobelovu cenu za objasnenie molekulárnej štruktúry nukleových kyselín.
NYT pripomenul, že popri vedeckom uznaní si Watson vyslúžil aj kontroverzie, keď v roku 2007 v rozhovore naznačil, že černosi nie sú toľko inteligentní ako belosi. Výrok potom ešte zopakoval v istej dokumentárnej relácii. Watson sa tiež rozhodol predať medailu laureáta Nobelovej ceny v aukcii Christie's. Za 4,1 milióna dolárov ju v roku 2014 kúpil ruský miliardár Ališer Usmanov, ktorý ju vedci následne vrátil. Predaj vtedy Watson zdôvodnil tým, že chce peniaze použiť na zabezpečenie rodiny a tiež na podporu vedeckého výskumu. Špekulovalo sa však, že to urobil ako krok vpred voči vedeckej obci, ktorú sa cítil opustenú.