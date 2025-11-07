Piatok7. november 2025, meniny má René, zajtra Bohumír

Zomrel americký vedec James Watson, spoluobjaviteľ štruktúry DNA

James Watson
James Watson (Zdroj: TASR/Cold Spring Harbor Laboratory )
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

NEW YORK - Vo veku 97 rokov zomrel americký vedec a jeden z objaviteľov štruktúry DNA James Watson, ktorý vďaka tomu v roku 1962 získal Nobelovu cenu za lekárstvo. O Watsonovom štvrtkovom skone dnes informoval denník The New York Times (NYT).

List označil Watsonovu úlohu v dešifrovaní DNA za natoľko veľkú, aby si zaslúžil zaradenie medzi najvýznačnejších vedcov dvadsiateho storočia. Watson sa pripojil aj k Projektu ľudského genómu, ktorého cieľom bolo zmapovanie génov. Watson spoločne s britskými vedcami Francisom Crickom a Mauricom Wilkinsom dostali Nobelovu cenu za objasnenie molekulárnej štruktúry nukleových kyselín.

NYT pripomenul, že popri vedeckom uznaní si Watson vyslúžil aj kontroverzie, keď v roku 2007 v rozhovore naznačil, že černosi nie sú toľko inteligentní ako belosi. Výrok potom ešte zopakoval v istej dokumentárnej relácii. Watson sa tiež rozhodol predať medailu laureáta Nobelovej ceny v aukcii Christie's. Za 4,1 milióna dolárov ju v roku 2014 kúpil ruský miliardár Ališer Usmanov, ktorý ju vedci následne vrátil. Predaj vtedy Watson zdôvodnil tým, že chce peniaze použiť na zabezpečenie rodiny a tiež na podporu vedeckého výskumu. Špekulovalo sa však, že to urobil ako krok vpred voči vedeckej obci, ktorú sa cítil opustenú.

Viac o téme: úmrtieJames WatsonNobelová cenaŠtruktúry DNA
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Úmrtie pacientky (†65) v
Úmrtie pacientky (†65) v ústave na východe vyvoláva VÁŠNE: Ústav reaguje, chirurg za nič nemôže!
Domáce
líder Kim Čong-un (tretí
Vo veku 97 rokov zomrel Kim Jong-nam: Dlhoročná ceremoniálna hlava Severnej Kórey
Zahraničné
Desivé varovanie WHO: Európu
Desivé varovanie WHO: Európu zaplavuje nebezpečný vírus z Afriky! Môže spôsobiť aj smrť
Zahraničné
Lukášovo (†23) telo našli
Lukášovo (†23) telo našli ležať pri ceste: Vodič (38) ho nechal po nehode napospas osudu a ušiel! Zdrvujúce slová rodičov
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Deň Lukášovho života stojí 1000 eur: To, čo urobil s darom od Vila, tu ešte nebolo!
Deň Lukášovho života stojí 1000 eur: To, čo urobil s darom od Vila, tu ešte nebolo!
Prominenti
Otvorenie mestského Festivalu mladého vína
Otvorenie mestského Festivalu mladého vína
Správy
Jozef Kroner zomrel, ale Kubo žije!
Jozef Kroner zomrel, ale Kubo žije!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Na väčšine územia môže
Na väčšine územia môže byť až do sobotného rána hmlisto: Výstraha platí pre TIETO okresy
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Vážna nehoda na
AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe Slovenska! Autobus narazil do stromu, viacerí cestujúci sa zranili
Domáce
Pravidlá na ceste sa
Pravidlá na ceste sa SPRÍSNIA: Nafúkať už nebude môcť ani spolujazdec, to nie je všetko!
Domáce
Nitrianska galéria otvorí výstavu: Študenti Akadémie umení predstavia digitálne umenie
Nitrianska galéria otvorí výstavu: Študenti Akadémie umení predstavia digitálne umenie
Banská Bystrica

Zahraničné

OHAVNÝ ČIN: Násilníci TÝRALI
OHAVNÝ ČIN: Násilníci TÝRALI ženu v dome celé MESIACE, jej kamarátka sa len PRIZERALA!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Americký prezident Donald Trump
Maďarsko dostalo výnimku z amerických sankcií na ruské energie, uviedol Orbán
Zahraničné
Turecko vydalo na Netanjahua
Turecko vydalo na Netanjahua zatykač pre údajnú genocídu v Pásme Gazy
Zahraničné
James Watson
Zomrel americký vedec James Watson, spoluobjaviteľ štruktúry DNA
Zahraničné

Prominenti

Nominácie na Grammy sú
Nominácie na Grammy sú ZNÁME: TOTO sú umelci, ktorí môžu získať najviac cien!
Zahraniční prominenti
Neuveriteľný príbeh sympatického mladíka
Deň Lukášovho života stojí 1000 eur: To, čo urobil s darom od Vila, tu ešte nebolo!
Domáci prominenti
Stretnutie pápeža s De
Stretnutie pápeža s De Nirom: Slávny herec dostal najvyššie mestské vyznamenanie
Zahraniční prominenti
Miri Vlček
Kontroverzného Slováka ODSÚDILI: Hrozia mu 3 roky!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Lorraine Cassar
Ľudia jej neveria vek: Dôchodkyňa vyzerá ako sestra svojej dcéry! Jej tajomstvo je jednoduché... žiadny milostný život
Zaujímavosti
7 varovných príznakov rakoviny
7 varovných príznakov rakoviny mozgu, ktoré môžete ľahko prehliadnuť
vysetrenie.sk
Dar alebo kliatba? Ranná
Dar alebo kliatba? Ranná káva jej zmenila život: V šálke vraj vidí osudy ľudí aj správy zo záhrobia!
Zaujímavosti
Chlapcovi z ucha vytiahli
ŠOK po návšteve pláže: Chlapec si priniesol suvenír, ktorý nikto nechce! VIDEO O pár hodín mu vyliezol z ucha
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!
Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Ceny benzínu a nafty na Slovensku prudko vzrástli: Analytik naznačuje, čo môžeme čakať v ďalších dňoch!
Ceny benzínu a nafty na Slovensku prudko vzrástli: Analytik naznačuje, čo môžeme čakať v ďalších dňoch!
Horúci týždeň v Tesle: Kým tisícky Cybertruckov musia do servisu, Muskovi odklepli gigantické odmeny!
Horúci týždeň v Tesle: Kým tisícky Cybertruckov musia do servisu, Muskovi odklepli gigantické odmeny!

Šport

VIDEO Famózny Dúbravka sa dočkal odmeny: Parádny zákrok priniesol prestížne ocenenie
VIDEO Famózny Dúbravka sa dočkal odmeny: Parádny zákrok priniesol prestížne ocenenie
Premier League
Česká radosť na Slovensku: Naši susedia v Piešťanoch nedali šancu ďalšiemu súperovi
Česká radosť na Slovensku: Naši susedia v Piešťanoch nedali šancu ďalšiemu súperovi
Reprezentácia
Smolná prehra nás môže stáť prvé miesto: Slovenky našli premožiteľa až v treťom zápase
Smolná prehra nás môže stáť prvé miesto: Slovenky našli premožiteľa až v treťom zápase
Ženský hokej
V tíme nastanú zmeny: Országh hovoril o zraneniach, dvaja hráči opustia mužstvo z iného dôvodu
V tíme nastanú zmeny: Országh hovoril o zraneniach, dvaja hráči opustia mužstvo z iného dôvodu
Reprezentácia

Auto-moto

Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky

Kariéra a motivácia

Ako si vybudovať kariéru, ktorá vás skutočne baví: Tajomstvo úspechu nie je v peniazoch, ale v sebapoznaní
Ako si vybudovať kariéru, ktorá vás skutočne baví: Tajomstvo úspechu nie je v peniazoch, ale v sebapoznaní
Motivácia a inšpirácia
Zistite, aký typ práce vám najviac vyhovuje. Urobte si rýchly pracovný kvíz!
Zistite, aký typ práce vám najviac vyhovuje. Urobte si rýchly pracovný kvíz!
Pracovné prostredie
Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty
Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty
Hľadanie ľudí
Strojárina, ktorá má budúcnosť: Táto spoločnosť ponúka v Bratislave stabilnú prácu pre odborníkov s praxou aj absolventov
Strojárina, ktorá má budúcnosť: Táto spoločnosť ponúka v Bratislave stabilnú prácu pre odborníkov s praxou aj absolventov
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Najlepšie mäkučké medovníky na Vianoce
Najlepšie mäkučké medovníky na Vianoce
Vianočné cukrovinky, ktoré nemajú konkurenciu - linecké orechové kocky
Vianočné cukrovinky, ktoré nemajú konkurenciu - linecké orechové kocky
Recept na skvelé gnocchi s panenkou v cesnakovej omáčke
Recept na skvelé gnocchi s panenkou v cesnakovej omáčke
Cestoviny
Aká múka na šúľance? Ideálny pomer a tajný trik starých mám
Aká múka na šúľance? Ideálny pomer a tajný trik starých mám
Rady a tipy

Technológie

POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
Veda a výskum
Značka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavy
Značka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavy
Sponzorovaný obsah
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
Android
Výskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujú
Výskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujú
Veda a výskum

Bývanie

Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu

Pre kutilov

Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Rekonštrukcia bytu
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Energetické vyhorenie vo vzťahoch: Keď dávate viac, než dostávate, poznačí to nielen zväzok, ale aj vašu budúcnosť
Partnerské vzťahy
Energetické vyhorenie vo vzťahoch: Keď dávate viac, než dostávate, poznačí to nielen zväzok, ale aj vašu budúcnosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
OHAVNÝ ČIN: Násilníci TÝRALI
Zahraničné
OHAVNÝ ČIN: Násilníci TÝRALI ženu v dome celé MESIACE, jej kamarátka sa len PRIZERALA!
Sergej Lavrov
Zahraničné
PREKVAPIVÝ ťah Putina: Trest pre Lavrova? Šéf ruskej diplomacie kompletne VYMAZANÝ z verejného priestoru
USA odpálili raketu súdneho
Zahraničné
USA odpálili raketu súdneho dňa: V tom najcitlivejšom čase! TAKTO test dopadol
AKTUÁLNE Vážna nehoda na
Domáce
AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe Slovenska! Autobus narazil do stromu, viacerí cestujúci sa zranili

Ďalšie zo Zoznamu