Katastrofálny stav štátneho portálu: Minister Migaľ varuje pred kolapsom oveľa horším ako pri katastri

Samuel Migaľ (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
BRATISLAVA - Ústredný portál verejnej správy je v katastrofálnom stave, pričom Slovensko sa musí pripraviť na jeho sanáciu. V utorok to uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) s tým, že v prípade veľkého výpadku portálu hrozí oveľa väčšia katastrofa ako pri výpadku katastra z januára tohto roka.
Minister Migaľ: Projekt Digitrans zaraďujeme plánu štátneho plánu digitálnej dekády SR (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
Portál mal podľa neho minulý týždeň výpadok v dĺžke asi 40 minút, pričom to bol už 32. alebo 33. výpadok za posledných osem mesiacov. „Pripravujeme konkrétny materiál na vládu o reálnom stave Slovensko.sk, aby aj verejnosť a kolegovia na vláde videli, v akom stave je,“ dodal Migaľ.