APSS a samosprávy bijú na poplach! Žiadajú zrušiť maximálny počet lôžok v sociálnych zariadeniach

BRATISLAVA - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) vyzvali ministra práce, sociálnych vecí rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) na prehodnotenie, respektíve zrušenie obmedzenia maximálneho limitu počtu lôžok v zariadeniach sociálnych služieb, ktorý je aktuálne na úrovni 40 miest. Súčasné opatrenie má podľa nich síce zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb, no v praxi je neefektívne a kontraproduktívne.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny víta, že samosprávy a APSS podporujú reformu financovania sociálnych služieb. Avšak tému maximálnej kapacity zariadení sociálnych služieb nerieši podľa neho reforma, preto je rezort pripravený o nej diskutovať v rámci samostatnej novely zákona.
Kvalita sociálnej služby podľa APSS a samospráv nezávisí od kapacity, ale od kvality personálu a prostredia. Poukázali na to, že Slovensko je jedinou krajinou v EÚ, ktorá má takýto limit lôžok v národnej legislatíve. V susedných krajinách v Rakúsku a Česku má veľa zariadení dlhodobej starostlivosti 80 až 120 miest.
„V súčasnosti majú mnohé zariadenia nedostatok kapacít, dlhé čakacie listiny a zvyšujúci sa dopyt po umiestnení. Umelý, ničím nepodložený limit počtu lôžok v budove často bráni efektívnemu využitiu existujúcich priestorov, ale najmä efektívnemu narábaniu s personálnymi a finančnými zdrojmi. Namiesto skutočného zlepšenia kvality starostlivosti spôsobujú administratívne prekážky, ktoré komplikujú prácu poskytovateľov služieb a znižujú ich schopnosť reagovať na potreby regiónov,“ uviedli zástupcovia samospráv a APSS.
Náklady na budovu dokážu pri zmene kapacity ušetriť financie
Zdôraznili, že náklady na budovu a prevádzku vedia pri zmene kapacity ušetriť financie, ktoré môže poskytovateľ služby investovať do vyšších miezd pracovníkov alebo použiť na zlepšenie prostredia pre prijímateľov, na čo v súčasnosti nemá žiadne zdroje. Zrušenie maximálneho limitu lôžok by umožnilo tiež flexibilnejšie prispôsobovať kapacity zariadení reálnemu dopytu, efektívnejšie využívať infraštruktúru a zdroje či zabezpečiť, aby sa ľudia v núdzi dostali k starostlivosti bez zbytočného odkladu.
„Rezortu ani poskytovateľom nikto nebráni budovať aj malé zariadenia a signatári tejto výzvy nemajú problém súhlasiť s motiváciou budovania aj malých komunitných zariadení, napríklad pre deti s postihnutiami. Ale zakazovať budovanie väčších zariadení spôsobilo zbytočný nárast ceny služby dlhodobej starostlivosti, zariadenia nie sú schopné ušetriť peniaze na vyššie mzdy a ani na opravu zariadení a budov,“ dodali zástupcovia samospráv a APSS.